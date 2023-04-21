توضيح عاجل من حساب المواطن حول تفاصيل تأثير استقدام العمالة على قيمة الدعم

تواصل – فريق التحرير:

أوضح برنامج حساب المواطن تفاصيل تأثير استقدام العمالة على قيمة الدعم.

جاء ذلك ردا على استفسار لأحد المستفيدين حول مدى تأثير استقدام عامل جديد على الدعم.

العمالة والدعم

وقال الحساب ردا على السؤال، إن وجود العمالة لايؤثر على دعم حساب المواطن، حيث يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

موعد صرف الدفعات من حساب المواطن

وتصرف دفعات “حساب المواطن” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.

وعلى ضوء ذلك، فإن موعد صرف دعم الشهر المقبل من المقرر أن يكون بداية من يوم الأربعاء العاشر من مايو 2023.

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حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.