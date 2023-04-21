الجمعة، ١ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
دراسة توضح العلاقة بين مشروبات الصودا والوفاة المبكرة
توقعات الأرصاد: أمطار غزيرة وبرد وسيول في عدة مناطق.. حتى الثامنة مساءً
أسعار الذهب تتراجع 1.4% عند الإغلاق
النفط يسجل خسائر أسبوعية بأكثر من 5.8%
10 أسماء من القرآن.. إذا كنت تبحث عن اسم جميل لطفلتك
توضيح عاجل من حساب المواطن حول تفاصيل تأثير استقدام العمالة على قيمة الدعم

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

توضيح عاجل من حساب المواطن حول تفاصيل تأثير استقدام العمالة على قيمة الدعم

توضيح عاجل من حساب المواطن حول تفاصيل تأثير استقدام العمالة على قيمة الدعم

توضيح عاجل من حساب المواطن حول تفاصيل تأثير استقدام العمالة على قيمة الدعم
٠١:١١:٢٩ ص، السبت، ٢ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير: 

أوضح برنامج حساب المواطن تفاصيل تأثير استقدام  العمالة على قيمة الدعم.

جاء ذلك ردا على استفسار لأحد المستفيدين حول مدى تأثير استقدام عامل جديد على الدعم.

العمالة والدعم

وقال الحساب ردا على السؤال، إن وجود العمالة لايؤثر على دعم حساب المواطن، حيث يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

موعد صرف الدفعات من حساب المواطن

وتصرف دفعات “حساب المواطن” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.

 

وعلى ضوء ذلك، فإن موعد صرف دعم الشهر المقبل من المقرر أن يكون بداية من يوم الأربعاء العاشر من مايو 2023.

 

اقرأ أيضًا:

تنبيه عاجل من حساب المواطن حول موعد صرف دفعة مايو

حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

 

الكلمات الدلالية:
الدعم العمالة حساب المواطن دعم حساب المواطن

مواد ذات صلة

المزيد
توقعات باستقرار الأجواء الأحد والاثنين.. وارتفاع درجات الحرارة الثلاثاء

توقعات باستقرار الأجواء الأحد والاثنين.. وارتفاع درجات الحرارة الثلاثاء

٠٩:٥٦ م، السبت، ٣١ يناير ٢٠١٥
خادم الحرمين يوجه بتقديم إجازة عيد الفطر لموظفي الدولة إلى 20 رمضان

خادم الحرمين يوجه بتقديم إجازة عيد الفطر لموظفي الدولة إلى 20 رمضان

١١:٤٢ م، الأربعاء، ١٤ يونيو ٢٠١٧
تفاصيل طعن عشرينية لزوجها في مدخل عمارة بجدة

تفاصيل طعن عشرينية لزوجها في مدخل عمارة بجدة

٠٧:٤٥ ص، الأربعاء، ١٥ نوفمبر ٢٠١٧
9 قرارات و3 مراسيم ملكية في مجلس الوزراء.. تعرف على التفاصيل

9 قرارات و3 مراسيم ملكية في مجلس الوزراء.. تعرف على التفاصيل

٠٣:١٩ م، الثلاثاء، ١٥ يناير ٢٠١٩

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *