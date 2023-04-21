إغلاق طريق الجنادرية بالرياض من تقاطعه مع خريص حتى هذا الموعد

تواصل – فريق التحرير:

تعتزم أمانة منطقة الرياض بالتعاون مع إدارة المرور إغلاق طريق الجنادرية الرئيسي بدايةً من نفق تقاطعه مع طريق خريص باتجاه الشمال.

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تحويل حركة السير

وسيتم تحويل حركة السير إلى طريق الخدمة المؤدي إلى التقاطع مع طريق الشيخ خليفة أسفل الجسر، وذلك ابتداءً من اليوم، ولمدة ستة أيام.

سبب إغلاق الطريق

وأوضحت الأمانة أنه بناءً على ذلك سيتم إغلاق الإشارة الضوئية للتقاطع لتسهيل تدفق حركة السير باتجاه الشمال، حتى يتسنى القيام بأعمال استبدال وصيانة فواصل التمدد أعلى الجسر، وذلك حرصًا على سلامة مستخدمي الطريق.

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