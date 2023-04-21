ماذا يعني تجديد موسكو لمخابيء ضخمة تحت الأرض بأمر من بوتين؟

تواصل- فريق التحرير:

تعتبر مواقع المخابئ الروسية، وخطط روسيا لحماية السكان في حالة نشوب حرب واسعة النطاق، مسألة تتعلق بالأمن القومي.

مخابيء في موسكو:

تقوم السلطات الروسية في الأيام الأخيرة، بفحص الآلاف من المخابئ التي تعود إلى العهد السوفييتي.

وكشفت صحيفة الجارديان البريطانية، أمس الجمعة أن ذلك جاء بعد أن أمر الرئيس فلاديمير بوتين ببدء الاستعدادات للدفاع المدني في جميع أنحاء البلاد.

وأوضحت أن القرار يتم وسط مخاوف من ضربات صاروخية على قلب روسيا.

وكان مسؤولو السياحة الروس يعتبرون Object No 2، وهو مخبأ عملاق من القنابل، بُنِيَ تحت ساحة كابشيف الشاسعة في سامارا، موقعاً متحفياً.

مخابئ سامارا:

وتعتبر مخابئ سامارا، ثالث أكثر المناطق تطوراً في روسيا بعد موسكو وسان بطرسبرغ، والتي تكتنفها الكثير من الروايات والحكايات غير المتوقعة.

وأفاد أحد التقارير أنه في منطقة سامارا، أُدرِجَت مناقصة بقيمة 3.8 مليون روبل ، أي ما يعادل 45,600 دولار، لأعمال العزل المائي في مخبأ من القنابل بمنطقة سامارا في نوفمبر.

وفي أواخر العام الماضي، ذكرت صحيفة Moscow Times الروسية، أن 4 مسؤولين روس حاليين وسابقين أكدوا أن عمليات التجديد تجري بناءً على أوامر من الحكومة في موسكو.

مخبأ روسي:

وبحسب الصحيفة كان التصميم والديكور الأصليان للمخبأ، اللذان يعودان إلى الأربعينيات واللذان أُقيمَا بناءً على أمر من جوزيف ستالين، بامتداد 40 متراً تحت الأرض، مع أثاث مكتبي وتفاصيل أخرى من عصر ما قبل الطاقة النووية.

فيما تقع المدينة على قمة مجمع ضخم من المخابئ تحت الأرض، والتي يُعتقد أن Object No 2 هو أحد أكبرها.

اقرأ أيضا:

وثقته الكاميرات.. هذا ما حدث للرئيس الصيني داخل فندق بموسكو (فيديو)