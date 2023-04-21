ثاني أيام عيد الفطر.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم السبت 2 شوال 1444 هجرية، الموافق 22 إبريل 2023م ثاني أيام عيد الفطر المبارك.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:46 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:37، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:36 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:34 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم السبت 2 شوال 1444هـ كالتالي:
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مواقيت الصلاة ليوم السبت
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:37
المدينة – 4:32
الرياض – 4:03
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:20
المدينة – 12:21
الرياض – 11:52
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:43
المدينة – 3:49
الرياض – 3:21
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:43
المدينة – 6:47
الرياض – 6:19
○ موعد أذان العشاء
مكة – 8:13
المدينة – 8:17
الرياض – 8:49
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