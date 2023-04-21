ثاني أيام عيد الفطر.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم السبت 2 شوال 1444 هجرية، الموافق 22 إبريل 2023م ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:46 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:37، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:36 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:34 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم السبت 2 شوال 1444هـ كالتالي:

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مواقيت الصلاة ليوم السبت

○ موعد أذان الفجر

مكة – 4:37

المدينة – 4:32

الرياض – 4:03

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:20

المدينة – 12:21

الرياض – 11:52

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:43

المدينة – 3:49

الرياض – 3:21

○ موعد أذان المغرب

مكة – 6:43

المدينة – 6:47

الرياض – 6:19

○ موعد أذان العشاء

مكة – 8:13

المدينة – 8:17

الرياض – 8:49

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