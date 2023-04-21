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وزير الصحة يعايد المرضى المنومين ويوجه رسالة للممارسين الصحيين (صور)
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وزير الصحة يعايد المرضى المنومين ويوجه رسالة للممارسين الصحيين (صور)

وزير الصحة يعايد المرضى المنومين ويوجه رسالة للممارسين الصحيين (صور)

وزير الصحة يعايد المرضى المنومين ويوجه رسالة للممارسين الصحيين (صور)
١٢:٠٢:٠٧ ص، السبت، ٢ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

عايد وزير الصحة فهد الجلاجل، اليوم الجمعة، المرضى المنومين بمدينة الملك سعود الطبية بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلاً الله أن يمن عليهم بالصحة والعافية.

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خدمة المرضى في العيد

وحسبما أعلنت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، فقد هنأ وزير الصحة الممارسين الصحيين وثمن دورهم الكبير في خدمة المرضى خلال إجازة العيد.

رسالة للمارسين الصحيين

وحث وزير الصحة الممارسين الصحيين على تقديم الخدمات على أكمل الوجه والسعي نحو راحة المرضى ورضاهم.

 

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الكلمات الدلالية:
المرضى المنومين الممارسين الصحيين عيدالفطر وزير الصحة

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