شاهد.. عائلة الزعاق تحتفل به عقب صدق توقعاته بشأن موعد عيد الفطر

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وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، احتفال عائلة خبير الطقس خالد الزعاق، عقب صدق توقعاته التي أكد فيها أن اليوم الجمعة أول أيام عيد الفطر.

عائلة الزعاق:

ويظهر الفيديو، استقبال الزعاق من قبل أفراد عائلته، وسط حفاوة وفرحة كبيرة.

وكان الزعاق قد توقع قبل سنة أن اليوم الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأضاف في مقطع فيديو: “إذا ما جزمت في هالعمر متى أجزم؟، والله إني لا أعلم من نفسي وإني إنسان متواضع في العلم”.

توقعات الزعاق:

وأمس اجتاح موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الليلة، هاشتاج “فاز الزعاق”، متصدرا قائمة المواضيع الأكثر تداولا “الترند”.

وجاء هذا بعد أن وافقت توقعات الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية د. خالد بن صالح الزعاق، للرؤية الشرعية لهلال عيد الفطر، أول أيام شهر شوال.

وقال الزعاق، في وقت سابق، عبر فقرة جوية يقدمها يوميا، إن رمضان هذا العام يبدأ في يوم خميس، وينتهي في اليوم نفسه، وأن عدته هذا العام -حسابيا- ستكون 29 يوما.

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