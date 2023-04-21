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سفارة المملكة لدى بولندا تقيم حفلًا بمناسبة عيد الفطر

سفارة المملكة لدى بولندا تقيم حفلًا بمناسبة عيد الفطر

سفارة المملكة لدى بولندا تقيم حفلًا بمناسبة عيد الفطر
١١:١٨:٥٥ م، الجمعة، ١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢١ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أقامت سفارة المملكة في وارسو حفل معايدة بمناسبة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1444هـ.

وأقيم الحفل بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بولندا سعد بن صالح الصالح، والملحق العسكري السعودي في وارسو العميد الركن صالح بن عبدالله الرشيد، وأعضاء السفارة والملحقية العسكرية والطلبة السعوديين الدارسين في بولندا.

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تبادل التهاني والتبريكات

وأديت صلاة عيد الفطر في مقر السفارة، وعقب الصلاة تبادل الحضور التهاني والتبريكات بهذه المناسبة.

 وكان الديوان الملكي قد أكد مساء أمس، أن المحكمة العليا أعلنت أن اليوم الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك.

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الكلمات الدلالية:
العيد بولندا سفارة المملكة عيد الفطر وارسو

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