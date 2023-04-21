الجمعة، ١ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
وزير الصحة يعايد المرضى المنومين ويوجه رسالة للممارسين الصحيين (صور)
شاهد.. عائلة الزعاق تحتفل به عقب صدق توقعاته بشأن موعد عيد الفطر
الإضرابات تشلّ السكك الحديدية و4 مطارات في دولة أوروبية
سفارة المملكة لدى بولندا تقيم حفلًا بمناسبة عيد الفطر
وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره البريطاني
البرهان في كلمة للشعب السوداني: سنتجاوز الأزمة ونخرج منها أكثر قوة وتماسك

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره البريطاني

وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره البريطاني

وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره البريطاني
١١:٠٨:٢٩ م، الجمعة، ١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢١ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل- واس:

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم الجمعة، من معالي وزير خارجية المملكة المتحدة جيمس كليفرلي.
وناقش الجانبان خلال الاتصال مجريات الأحداث في جمهورية السودان، مع التأكيد على أهمية:

– وقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة.

– إنهاء العنف.

– توفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضها، بما يضمن أمن واستقرار ورفاه السودان وشعبه الشقيق.

واستعرض الجانبان العلاقات المتينة بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

كما تم مناقشة أوجه تكثيف التنسيق المشترك تجاه العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

اقرأ أيضا:

تفاصيل اتصال وزير الخارجية بنظيره البريطاني بشأن الوضع في السودان

الكلمات الدلالية:
اتصال هاتفي التصعيد العسكري جنوب السودان وزير الخارجية وزير الخارجية البريطاني

مواد ذات صلة

المزيد
سبعيني يختم القرآن في 3 سنوات وينال لقب “أكبر حافظ” بجدة

سبعيني يختم القرآن في 3 سنوات وينال لقب “أكبر حافظ” بجدة

١١:٣٨ م، الأثنين، ٠٣ نوفمبر ٢٠١٤
شاهد.. نيران من باطن الأرض تلتهم قرية بدارفور

شاهد.. نيران من باطن الأرض تلتهم قرية بدارفور

٠٨:٤١ ص، الأحد، ٠٥ مارس ٢٠٢٣
خالد النمر يروي موقفًا مؤثرًا لأحد الأشخاص أصيب بجلطة بسبب ما فعلته ابنته

خالد النمر يروي موقفًا مؤثرًا لأحد الأشخاص أصيب بجلطة بسبب ما فعلته ابنته

٠٢:١٤ ص، الخميس، ٢٤ مارس ٢٠٢٢
من الطائرة إلى الحافلة.. مدة إنهاء إجراءات الحجاج لا تتجاوز 25 دقيقة

من الطائرة إلى الحافلة.. مدة إنهاء إجراءات الحجاج لا تتجاوز 25 دقيقة

٠٣:٠٩ م، الأحد، ٢٦ يونيو ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *