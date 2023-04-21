وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره البريطاني

تواصل- واس:

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم الجمعة، من معالي وزير خارجية المملكة المتحدة جيمس كليفرلي.

وناقش الجانبان خلال الاتصال مجريات الأحداث في جمهورية السودان، مع التأكيد على أهمية:

– وقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة.

– إنهاء العنف.

– توفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضها، بما يضمن أمن واستقرار ورفاه السودان وشعبه الشقيق.

واستعرض الجانبان العلاقات المتينة بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

كما تم مناقشة أوجه تكثيف التنسيق المشترك تجاه العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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