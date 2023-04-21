الإضرابات تشلّ السكك الحديدية و4 مطارات في دولة أوروبية

تواصل – فريق التحرير:

تسببت إضرابات العمال في شل حركة السكك الحديدية وتوقف الخدمة في العديد من المطارات في ألمانيا بسبب احتجاج العمال على تدني الأجور.

وتفصيلا، بدأ عمال سكك الحديد إضرابهم في جميع أنحاء ألمانيا يوم الجمعة مما أدى لتوقف الخدمة في ساعات الصباح، في إطار المطالبات برفع مستوى المعيشة.

إضراب واسع في ألمانيا

وأوضح اتحاد السكك الحديدية الألماني بأن نحو 22500 موظف في شركة في “دويتشه بان” شاركوا في الإضراب مما أثر سلبا على خدمات الشركة الحكومية وعلى 49 شركة أخرى للسكك الحديدية.

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ويسعى الاتحاد، الذي يتفاوض نيابة عن 230 ألف موظف، إلى رفع الأجور 12 بالمئة أو على الأقل إضافة 650 يورو (715 دولارا) للأجر الشهري، وعرضت “دويتشه بان” زيادة خمسة بالمئة ومدفوعات لمرة واحدة بقيمة 2500 يورو.

الإضرابات تصل المطارات

وتزامن إضراب عمال السكك الحديدية مع إضراب في 4 مطارات ألمانية هي دوسلدورف، وهامبورغ، وكولونيا بون، وشتوتغارت، ويأتي بعد إلغاء نحو 700 رحلة إقلاع بسبب الإضراب في أول ثلاثة مطارات يوم الخميس.

يذكر أن ألمانيا تشهد منذ العام الماضي بعضا من أوسع الإضرابات، إذ أدت الأزمة في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء بشدة مما دفع النقابات للضغط من أجل زيادة الأجور بما يتماشى مع تكاليف المعيشة.

وأدى التضخم الهائل إلى تفاقم مشكلات العاملين في قطاعات منها قطاع الطيران الذي يواجه تحولا عصيبا بعد جائحة كورونا.

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