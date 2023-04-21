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البرهان في كلمة للشعب السوداني: سنتجاوز الأزمة ونخرج منها أكثر قوة وتماسك
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البرهان في كلمة للشعب السوداني: سنتجاوز الأزمة ونخرج منها أكثر قوة وتماسك

البرهان في كلمة للشعب السوداني: سنتجاوز الأزمة ونخرج منها أكثر قوة وتماسك

البرهان في كلمة للشعب السوداني: سنتجاوز الأزمة ونخرج منها أكثر قوة وتماسك
١٠:٥١:٤٥ م، الجمعة، ١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢١ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني القائد العام للجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أن بلاده ستتجاوز هذه الأزمة.
وأوضح في كلمة للشعب السوداني اليوم الجمعة، أن الجيش لا يزال ملتزماً بالانتقال إلى الحكم المدني، مشيراً إلى أنه على ثقة أن البلاد ستخرج من الأزمة بأكثر وحدة وقوة وتماسك.

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ضحايا اشتباكات السودان

وفي وقت سابق، أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم أول أيام العيد، مقتل 413 شخصا في السودان وإصابة 3551، منذ اندلاع القتال العنيف قبل 6 أيام.

ومع دخول المعارك يومها السابع، تصاعدت أزمة كهرباء ومياه في الخرطوم ومناطق سودانية أخرى، ونقص شديد في المُؤَنِ الغذائية والأدوية.

تفاقم الأزمة الإنسانية

من جهته، حذر المدير الإقليمي للصحة العالمية بالشرق الأوسط الدكتور أحمد المنظري، أمس الخميس، من الانسحاب من السودان حال تعرض موظفي المنظمة للخطر.

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وأشار إلى أن المنظمة لا تزال ملتزمة بشراكتها القائمة منذ فترة طويلة مع السودان، وستواصل العمل لتحقيق رسالتها المتمثلة في تحقيق الصحة للجميع وبالجميع، ولكن لا يمكن أن يتحقق ذلك إلا في بيئة تسمح بالعمل دون عوائق ودون تعريض الموظفين للخطر، إذ ستكون صحتهم وعافيتهم أولوية أولى دائما.

خروج مستشفيات عن العمل

وتابع المسؤول الإقليمي أنه في ظل توقف المزيد من المستشفيات عن العمل بسبب نقص المستلزمات الصحية، فإن مجموعة مخصصة لهذا الغرض (تضم منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة، وفرق إدارة الإصابات الجماعية) تنسق مع الصيدليات ومستودعات الأدوية بشأن توافر المستلزمات وضمان توجيه الأدوية والمستلزمات إلى حيث تشتد الحاجة إليها، وبمجرد رفع القيود على السفر إلى السودان، سينطلق سريعا إلى الخرطوم المزيد من الطواقم المتخصصة لتولي رعاية الإصابات الشديدة.

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الكلمات الدلالية:
البرهان السودان الشعب السوداني عبدالفتاح البرهان

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