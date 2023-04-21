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شاهد.. بردية غير مسبوقة بالطائف أول أيام العيد

شاهد.. بردية غير مسبوقة بالطائف أول أيام العيد

شاهد.. بردية غير مسبوقة بالطائف أول أيام العيد
١٠:٤٩:٥١ م، الجمعة، ١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢١ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق حالة من التقلبات الجوية بالطائف، أول أيام عيد الفطر المبارك.

ووثق المقطع المتداول، تساقط كثيف لحبات البرد في محافظة الطائف، حيث اكتست الأرض باللون الأبيض بسبب أكوام البرد.

بردية غير مسبوقة بالطائف

وأظهر مقطع مقطع آخر مبادرة أحد المواطنين واستخدامه لجرافة لإزاحة البرد عن الطريق والسماح للمركبات بالمرور بعد أن أعاق البرد حركة سير المركبات.

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على عدة مناطق.

طقس أول أيام العيد

وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وكذلك على أجزاء من مناطق الباحة، عسير، جازان ونجران.

في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل و الصباح الباكر على أجزاء من المرتفعات الجنوبية للمملكة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط بسرعة 18-40 كم/ساعة وتكون شمالية شرقية تتحول إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-38 كم/ساعة تصل سرعتها إلى 45 كم/ساعة باتجاه باب المندب، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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الكلمات الدلالية:
أول أيام العيد البرد الطائف العيد عيد الفطر

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