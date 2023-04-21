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رقم قياسي.. الداخلية تكشف عن إجمالي التبرعات لخدمة “فرجت”
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رقم قياسي.. الداخلية تكشف عن إجمالي التبرعات لخدمة “فرجت”

رقم قياسي.. الداخلية تكشف عن إجمالي التبرعات لخدمة “فرجت”

رقم قياسي.. الداخلية تكشف عن إجمالي التبرعات لخدمة “فرجت”
١٠:٤٩:٥٩ م، الجمعة، ١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢١ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

أعلنت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للسجون وصول إجمالي التبرعات لخدمة “فرجت” إلى مليار ريال.

خدمة فرجت:

تعد من أوائل الخدمات الحكومية الإلكترونية في المملكة التي أتاحت للمواطنين والمقيمين التبرع المالي لمحكومي القضايا غير الجنائية وسداد ديونهم بخطوات سهلة وموثوقة على مدار العام عبر منصتي “أبشر” و”إحسان”.
وأكدت وزارة الداخلية النقلة النوعية في عمليات التبرّع بكل أمان وموثوقية، التي شجعت المتبرعين على استكمال مسيرة العطاء، والإسهام في وصول الدعم إلى مستحقيه، وتحسين جودة الحياة في المملكة، من خلال استفادة المواطنين والمقيمين من التبرع من جميع الجنسيات.
يذكر أن خدمة “فُرِجت” التي أطلقتها وزارة الداخلية قبل (5) أعوام تعدّ نموذجًا رياديًا في العمل الخيري، وتجسيدًا للعطاء والتكافل الذي يتميز به المجتمع السعودي وتفاعله مع أعمال الخير والعطاء، وتعزيز أواصر الترابط بينهم.

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أول أيام العيد التبرعات الداخلية العيد خدمة فرجت عيد الفطر مليار ريال

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