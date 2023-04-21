القنصل الكويتي في جدة: جهود جبارة من المملكة لراحة المعتمرين خلال رمضان

تواصل- فريق التحرير:

أشاد القنصل العام لدولة الكويت محمد المطيري في مدينة جدة بجهود المملكة والتي وصفها بالجبارة لأجل راحة المعتمرين.

المعتمرين الكويتيين:

وأوضح أنه لم يتم تسجيل أي حوادث أو إصابات في أوساط المعتمرين الكويتيين خلال شهر رمضان.

وأكد في بيان اليوم الجمعة على أن منسوبي القنصلية العامة لم يدخروا جهدا من أجل تسهيل أداء مناسك العمرة وزيارة الحرم النبوي الشريف للمواطنين الكويتيين خلال شهر رمضان المبارك.

وتوجه المطيري بالشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان على جهودهما الجبارة ورعايتهما المستمرة لكافة الجهود المبذولة لتوفير سبل الراحة لقاصدي الحرمين الشريفين عامة والقادمين من دولة الكويت خاصة.

وأعرب عن سعادته وتشرفه بالعمل في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين القادمين من الكويت متوجها بالتهنئة لقيادة البلدين الشقيقين في دولة الكويت والمملكة وشعبيهما بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

كما أشار المطيري إلى أن القنصلية العامة كانت على تواصل مستمر على مدار الساعة خلال شهر رمضان المبارك مع قاصدي الحرمين الشريفين القادمين من الكويت من خلال هاتف طوارئ القنصلية.

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