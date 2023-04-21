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مصمم حسب مقاسات الفم.. جهاز حديث للتحكم في الهاتف عبر اللسان
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مصمم حسب مقاسات الفم.. جهاز حديث للتحكم في الهاتف عبر اللسان

مصمم حسب مقاسات الفم.. جهاز حديث للتحكم في الهاتف عبر اللسان

مصمم حسب مقاسات الفم.. جهاز حديث للتحكم في الهاتف عبر اللسان
١٠:٤٦:٥٨ م، الجمعة، ١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢١ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تمكن خبراء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا من تطوير جهاز ذكي يتصل بالهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر عبر البلوثوت، ويسمح للمستخدم باختيار الأزرار باستخدام لسانه فقط.

التحكم في الهاتف

وأوضحت صحيفة “ديلي ميل” أنه يمكن للمستخدم يكفي أن يحرك لسانه عبر شريحة توجد على الجهاز لتنفيذ أي أمر على حاسوبه أو هاتفه.

ويسمى الجهاز الجديد “MouthPad”، ويجري تصميمه حسب فم أي شخص بشكل يتناسب مع أسنانه، ثم يتم تثبيت لوحة مزودة بأجهزة استشعار في الجهة الأمامية، وهو قادر على الاتصال بأجهزة أندرويد وأبل وماك وويندوز.

أهمية الاختراع الجديد

ويأمل فريق “Startup Augmental” أن يساعد اختراعهم الأشخاص الذين يعانون من ضعف في التحكم باليد، على العيش باستقلالية أكبر.

وأوضح توماس فيغا، الشريك المؤسس والمهندس في “أوغمونتال”: “مع تشابك حياتنا بشكل متزايد مع التكنولوجيا، وتوسع العالم من المادي إلى الرقمي، أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى ضمان حصول الجميع على وصول متساوٍ إلى وسائل التحكم والواجهات الجديدة”.

وأضاف أن جهاز MouthPad يستخدم خوارزميات تعلم الآلة لتتبع موضع لسان المستخدم، ثم يترجم حركاته إلى أوامر، مما يسمح للمستخدم بتنفيذ أي أمر على هاتفه أو حاسوبه”.

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الكلمات الدلالية:
التحكم بالهاتف اللسان الهاتف الهواتف

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