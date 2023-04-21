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مساجد موسكو تعمر بآلاف المسلمين في صلاة عيد الفطر
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مساجد موسكو تعمر بآلاف المسلمين في صلاة عيد الفطر

مساجد موسكو تعمر بآلاف المسلمين في صلاة عيد الفطر

مساجد موسكو تعمر بآلاف المسلمين في صلاة عيد الفطر
١٠:٤٤:٢٦ م، الجمعة، ١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢١ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

شاركت حسابات عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الجمعة، على نطاق واسع، مقطع فيديو يظهر حشودا غفيرة من المسلمين الخارجين من صلاة عيد الفطر في العاصمة الروسية موسكو.

حشود من المسلمين

 

ووثق الفيديو، خروج حشود من المسلمين، عقب أداء صلاة عيد الفطر المبارك، وسط التهليل والتكبير أثاء مرورهم في أحد الشوارع.

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التشكيلة السكانية لمسلمي روسيا

والآن.. يعد الإسلام في روسيا هو الدين الثاني في البلاد، حيث يعيش في روسيا في الوقت الحاضر أكثر من 28 مليون مسلم روسي، يتركزون في وسط وجنوب حوض الفولغا ومنطقة الأورال وشمال القوقاز وسيبيريا.

ويتوزع عدد غير قليل من المسلمين في العاصمة الروسية موسكو وأهم مدنها سانت بطرسبورغ ومدن كبرى أخرى.

كما يوجد تركيز كبير للمسلمين في المناطق التي كانت فيها دول إسلامية، قبل تشكيل روسيا الاتحادية، مثل تترستان وباشكورتوستان وجمهوريات شمال القوقاز، وفق مفتي روسيا.

ويتوزع المسلمون في روسيا على 40 قومية أكبرها التتر، إذ يبلغون حوالي 5 ملايين مسلم، وذلك حتى أواخر العام الماضي 2022، و(تشكل نسبتهم حوالى 4% من السكان)؛ وهذا يعني أن التتر يحتلون المرتبة الثانية بعد الروس من حيث عدد السكان في روسيا. يأتي بعدهم البشكير (حوالي مليون شخص)، والشيشان الذين يشكلون مليون مسلم تقريبا.

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المسلمون في روسيا صلاة العيد عيد الفطر مساجد موسكو

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