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في أول أيام العيد.. طريف تسجّل أدنى درجة حرارة بالمملكة
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في أول أيام العيد.. طريف تسجّل أدنى درجة حرارة بالمملكة

في أول أيام العيد.. طريف تسجّل أدنى درجة حرارة بالمملكة

في أول أيام العيد.. طريف تسجّل أدنى درجة حرارة بالمملكة
٠٩:٣٢:٣٦ م، الجمعة، ١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢١ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

سجّلت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية اليوم، أدنى درجة حرارة على مستوى مدن ومحافظات المملكة.

طريف تسجل 8 درجات مئوية:

وبلغت الدرجة المسجلة 8 درجات مئوية، كأقل ما تم تسجيله، بحسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد.

أمطار وبرد وسيول:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم الجمعة- بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على عدة مناطق.

وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وكذلك على أجزاء من مناطق الباحة، عسير، جازان ونجران.

في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل و الصباح الباكر على أجزاء من المرتفعات الجنوبية للمملكة.

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أخبار السعودية أدنى درجة حرارة أول أيام العيد العيد المملكة طريف

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