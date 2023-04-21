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نصائح مهمة للوقاية من مخاطر المسابح في العيد

نصائح مهمة للوقاية من مخاطر المسابح في العيد

نصائح مهمة للوقاية من مخاطر المسابح في العيد
٠٩:٣٦:٣٣ م، الجمعة، ١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢١ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحذر من حوادث المسابح في المنازل والأماكن التي يرتادها المواطنون والمقيمون، وعدم ترك الأطفال أو من لا يجيدون السباحة الاقتراب منها.

كما أكد الدفاع المدني على أهمية اتباع إرشادات السلامة والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظاً على سلامتهم.

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توفير أدوات السلامة

وأهاب الدفاع المدني بضرورة توفير أدوات السلامة مثل أطواق النجاة والأرضيات المانعة للانزلاق على الحواف، وعدم ترك الأطفال بمفردهم في أحواض السباحة ووضع سياج لمنع دخولهم بمفردهم.

أجهزة الإنذار للتنبيه

وشدد الدفاع المدني على أهمية تركيب سلالم إلى قاع المسبح في الأركان لتسهيل صعود الأشخاص ونزولهم، ووجود أجهزة إنذار للتنبيه عند سقوط أي جسم في حوضه.

 

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الكلمات الدلالية:
الدفاع المدني العيد المسابح عيد الفطر

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