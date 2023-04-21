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بيان عاجل من وزارة الطاقة حول مخزونات الوقود في المطارات والمحطات
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بيان عاجل من وزارة الطاقة حول مخزونات الوقود في المطارات والمحطات

بيان عاجل من وزارة الطاقة حول مخزونات الوقود في المطارات والمحطات

بيان عاجل من وزارة الطاقة حول مخزونات الوقود في المطارات والمحطات
٠٩:٠٨:٠٩ م، الجمعة، ١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢١ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة الطاقة، مساء اليوم الجمعة، أنها تتابع مخزونات الوقود في المطارات والمحطات، وكل تفاصيل عمليات إمداد الرحلات الجوية والبرية بالوقود وموثوقيتها لخدمة ضيوف الرحمن على الوجه الأمثل.

خدمة ضيوف الرحمن

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وقالت الوزارة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “إنها تابعت على مدار الساعة، مخزونات الوقود في المطارات والمحطات لضمان أمن عمليات الإمداد للرحلات الجوية والبرية وموثوقيتها خدمةً لضيوف الرحمن في شهر رمضان المبارك.

وتابعت وزارة الطاقة، في بيانها أنها ما زالت تتابع كل تفاصيل عمليات الإمداد عن كثب استعدادًا لموسم الحج.

 

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الكلمات الدلالية:
الوقود خدمة ضيوف الرحمن ضيوف الرحمن وزارة الطاقة

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