بيان عاجل من وزارة الطاقة حول مخزونات الوقود في المطارات والمحطات

تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة الطاقة، مساء اليوم الجمعة، أنها تتابع مخزونات الوقود في المطارات والمحطات، وكل تفاصيل عمليات إمداد الرحلات الجوية والبرية بالوقود وموثوقيتها لخدمة ضيوف الرحمن على الوجه الأمثل.

خدمة ضيوف الرحمن

اقرأ أيضا:

تنبيه مهم لحاملي تأشيرة العمرة : لا تشمل أداء مناسك الحج

وقالت الوزارة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “إنها تابعت على مدار الساعة، مخزونات الوقود في المطارات والمحطات لضمان أمن عمليات الإمداد للرحلات الجوية والبرية وموثوقيتها خدمةً لضيوف الرحمن في شهر رمضان المبارك.

وتابعت وزارة الطاقة، في بيانها أنها ما زالت تتابع كل تفاصيل عمليات الإمداد عن كثب استعدادًا لموسم الحج.

اقرأ أيضا:

عاجل.. بشرى سارة.. إتاحة التقديم لمن سبق لهم الحج قبل خمس سنوات