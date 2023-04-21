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فيديو.. سودانيون يواجهون مجموعة من اللصوص حاولت نهب متاجرهم

فيديو.. سودانيون يواجهون مجموعة من اللصوص حاولت نهب متاجرهم

فيديو.. سودانيون يواجهون مجموعة من اللصوص حاولت نهب متاجرهم
٠٩:٤٤:٥٧ م، الجمعة، ١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢١ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إطلاق نار في العاصمة السودانية الخرطوم، وحاز الفيديو على آلاف المشاهدات.

مجموعة من اللصوص

ووثق مواطن سوداني، مطاردة تجار في الخرطوم لمجموعة من اللصوص حاولوا نهب متاجرهم، وأطلقوا الرصاص تجاههم، حتى هربوا.

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وفي سياق متصل، جدد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، في وقت سابق، مناشدته للأطراف في السودان للالتزام بالهدنة الإنسانية في أيام عيد الفطر المبارك الشعيرة المقدسة لدى المسلمين.

 

وقف التصعيد العسكري

وأكد الأمين العام ضرورة الالتزام بالهدنة لضمان المرور الآمن للمدنيين والبعثات الدبلوماسية ومنح الفرصة لإخلاء الجرحى والعالقين.

وحث الأمين العام الأطراف على وقف التصعيد العسكري واللجوء للحوار لحل جميع القضايا الخلافية ،مؤكداً استعداد منظمة التعاون الإسلامي لتسخير كافة إمكانياتها لدعم الجهود الإنسانية واستئناف الحوار بين الأطراف السودانية.

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أخبار السودان الأزمة السودانية تجار سودانيون لصوص بالخرطوم

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