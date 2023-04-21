الصحة العالمية: 11 هجومًا تسبب في إغلاق 20 منشأة طبية

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن وقوع 11 هجوما على المرافق الطبية خلال المعارك الدائرة في السودان ، وقد تم التحقق منها .

إغلاق 20 منشأة طبية بالسودان:

وقالت المتحدثة باسم المنظمة الدكتورة مارجريت هاريس : إن 20 منشأةً طبيةً توقفت عن العمل ، وإن جميع الأشخاص الذين كانوا يحتاجون للرعاية الصحية قبل القتال.

كما أصبح الأشخاص الذين يحتاجون إلى مزيد من الرعاية خلال المعارك الدائرة معرضين للخطر.

المنظمة الدولية للهجرة:

فيما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أنّ أحد موظفيها قُتل في المعارك في مدينة الأُبيّض بجنوب السودان اليوم الجمعة، بعدما علقت مركبته وسط تبادل لإطلاق النار.

ويعتبر هذا الموظف هو رابع موظف لدى الأمم المتحدة يُقتل منذ بدء النزاع في السودان، قبل أسبوع ، إذ قُتل ثلاثة موظفين لدى برنامج الأغذية العالمي في ولاية شمال دارفور.

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