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بيان عاجل من النيابة العامة بخصوص تأجير الدراجات للأطفال في العيد

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بيان عاجل من النيابة العامة بخصوص تأجير الدراجات للأطفال في العيد

بيان عاجل من النيابة العامة بخصوص تأجير الدراجات للأطفال في العيد

بيان عاجل من النيابة العامة بخصوص تأجير الدراجات للأطفال في العيد
٠٨:٣٥:٤٧ م، الجمعة، ١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢١ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت النيابة العامة، أنه يجب تدريب العاملين في الأماكن الترفيهية على كيفية مواجهة الحوادث الناتجة عن استخدام ألعاب وملاعب الأطفال، والتعامل مع متطلبات الأمن والسلامة في هذه الأماكن مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة الطفل.

النشاطات الترفيهية

وأفادت النيابة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، اليوم الجمعة، أنه يحظر مشاركة الطفل في النشاطات الترفيهية التي تعرض سلامته أو صحته للخطر.

واستعرضت النيابة في تغريدتها عددا من المواد التي تكفل حقوقا وضمانات للطفل، حال مشاركته في أية أنشطة ترفيهية.

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النيابة تحذر

وفي وقت سابق، حذرت النيابة العامة من الحصول على أموال الضمان الاجتماعي بدون وجه حق، موضحة العقوبات المستوجبة لهذا الفعل.

وبينت في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر: يستهدف نظام الضمان الاجتماعي إرساء التدابير اللازمة لمعالجة حالات الفقر في المجتمع، وتقديم الدعم المناسب.

وأوضحت النيابة أنه يعاقب كل من حصل على مال من الضمان الاجتماعي بدون وجه حق بالآتي:

– غرامة تصل إلى 10 آلاف ريال

– السجن مدة تصل إلى سنة

– استرجاع ما تم صرفه دون استحقاق

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اليوم الأنشطة الترفيهية النيابة العامة عيد الفطر مشاركة الطفل

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