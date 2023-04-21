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مشاهد تسر الناظرين.. تدفق الشلالات شمال شرق شقراء

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مشاهد تسر الناظرين.. تدفق الشلالات شمال شرق شقراء

مشاهد تسر الناظرين.. تدفق الشلالات شمال شرق شقراء

مشاهد تسر الناظرين.. تدفق الشلالات شمال شرق شقراء
٠٨:٣٧:٥٥ م، الجمعة، ١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢١ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق جريان وتدفق الشلالات شمال شرق شقراء، بمنطقة الرياض مساء اليوم الجمعة، أول أيام عيد الفطر المبارك.

ووثق المقطع، أجواء ماطرة شمال شرق شقراء، بمنطقة الرياض، وتدفق الشلالات وجريان للسيول، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة.

طقس أول أيام العيد

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على عدة مناطق.

وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وكذلك على أجزاء من مناطق الباحة، عسير، جازان ونجران.

في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل و الصباح الباكر على أجزاء من المرتفعات الجنوبية للمملكة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط بسرعة 18-40 كم/ساعة وتكون شمالية شرقية تتحول إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-38 كم/ساعة تصل سرعتها إلى 45 كم/ساعة باتجاه باب المندب، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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الكلمات الدلالية:
أمطار أمطار غزيرة سيول شقراء شلالات

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