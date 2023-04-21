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ولي العهد والرئيس الروسي يستعرضان هاتفيا العلاقات الثنائية
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ولي العهد والرئيس الروسي يستعرضان هاتفيا العلاقات الثنائية

ولي العهد والرئيس الروسي يستعرضان هاتفيا العلاقات الثنائية

ولي العهد والرئيس الروسي يستعرضان هاتفيا العلاقات الثنائية
٠٨:١٩:٥٨ م، الجمعة، ١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢١ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

تباحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا.

استعراض العلاقات

وتناول الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وروسيا وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

كما قدم الرئيس الروسي، التهنئة لسمو ولي العهد بمناسبة عيد الفطر المبارك

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صلاة العيد

وفي سياق آخر، أدى ولي العهد، صلاة عيد الفطر بالمسجد الحرام يمكة المكرمة، مع جموع المصلين الذين اكتظ بهم المسجد الحرام والساحات المحيطة به.

ولي العهد يؤدي صلاة عيد الفطر

وعقب الصلاة، استقبل سمو ولي العهد أصحاب السمو الأمراء وأصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ والمعالي، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين الذين قدَّموا التهنئة لسموه بعيد الفطر السعيد.
وقد تناول الجميع طعام الإفطار مع سمو ولي العهد حفظه الله.

أدى الصلاة مع سمو ولي العهد وحضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز.

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