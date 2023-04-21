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لقضاء عيد فطر صحي.. فوائد مذهلة للشاي الأخضر والقرفة
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لقضاء عيد فطر صحي.. فوائد مذهلة للشاي الأخضر والقرفة

لقضاء عيد فطر صحي.. فوائد مذهلة للشاي الأخضر والقرفة

لقضاء عيد فطر صحي.. فوائد مذهلة للشاي الأخضر والقرفة
٠٥:٤٦:٤١ م، الجمعة، ١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢١ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

وجه خبراء تغذية ،عدداً من النصائح الهامة لقضاء عيد فطر صحي، بعدم الإفراط في تناول الطعام والالتزام بالتنوع في الوجبات وعدم اتباع الطرق التقليدية الشائعة للغذاء.

الشاي الأخضر والقرفة:

ونصح الخبراء بعدة نصائح لقضاء يوم ممتع في أول ايام الفطر منها:

1-الإكثار من شرب المياه.

2- تناول الشاي الأخضر والقرفة.

3- عدم شرب القهوة على معدة خاوية.

4- تجنب المشروبات الغازية واستبدالها بطبيعية.

تناول الخضروات الورقية للاحتفاظ بالماء ومعادلة الأملاح.

نصائح للوقاية من الإمساك:

1-احرص على ترطيب جسمك بالمشروبات المناسبة، فمن من الضروري شرب الكثير من الماء كل يوم (1.5 لتر).

2-  في الصباح عند الاستيقاظ، تدليك البطن بحركات دائرية صغيرة. سيتم تنفيذ هذه الإيماءات يدوياً أو باستخدام أدوات التدليك المعروضة للبيع في الصيدليات.

3- عدم التأخر عن دخول المرحاض للسماح لجسمك بتحرير نفسه، حتى إذا كنت لا تشعر بالحاجة لذلك.

4- شرب كوب من عصير الحمضيات الطازج مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

5- شرب أمبولة واحدة مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم، قبل وجبات الطعام، لمدة أسبوع.

6- تنصح الجدات أيضاً بخلط ملعقة من زيت الزيتون مع نصف ليمونة وقليل من الملح في الصباح على معدة فارغة.

7- تناول المزيد من الألياف للتخلص من الإمساك أو تجنّب الإصابة بهذه المشكلة، يجب عليك بأي ثمن ضمان التوازن الصحيح لنظامك الغذائي. المفتاح هو تناول الفواكه والخضروات والألياف بشكل عام.

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