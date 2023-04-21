استشاري يفجر مفاجأة بخصوص الشاي الأخضر وعلاقته بالهضم (فيديو)

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على غير المتوقع حذر استشاري التغذية د. عبدالعزيز العثمان، من خطورة الشاي الأخضر والمشروبات الغازية، مؤكدا أنها لا تساعد على الهضم كما يظن البعض.

فوائد الشاي الأخضر

وقال العثمان، في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن الشاي الأخضر والمشروبات الغازية لا تساعد على الهضم وتحتوي على سعرات حرارية عالية.

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وفي وقت سابق، أوضحت دراسة أن الشاي عموما وخاصة الشاي الأخضر، يحتوي على مواد ترتبط بانخفاض معدلات الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة، ومن بينها البوليفينول، المضادات للأكسدة والايبيكاتشين، التي لها خصائص مضادة للالتهاب لا مثيل لها.

ووفقًا للعديد من الدراسات، فإن هذه المركبات قد تساهم في تقليل احتمالية الوفاة من جميع الأسباب، إذ أن المكونات النشطة بيولوجيًا للشاي تؤثر بشكل إيجابي على شيخوخة الخلايا، بحسب صحيفة “إكسبريس”.

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الشاي الأخضر والأسود

وأظهرت دراسة للجمعية الأوروبية لأمراض القلب، أن خطر الإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية القاتلة كان أقل بنسبة 56 في المائة بين من يشربون الشاي، وأقل بنسبة 29 في المائة للوفاة لجميع الأسباب مقارنة بمن لا يشربونه.

وأثبتت المركبات الموجودة في الشاي فعاليتها العالية في محاربة الآثار الضارة للإجهاد التأكسدي، وهو نذير رئيسي للأمراض.

ويعتبر الشاي الأخضر والأسود من بين أفضل أنواع الشاي للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، لكن الأبحاث التي أجريت عام 2020 تشير إلى تأثيرات مختلفة لكلا النوعين من الشاي.

وأوضحت مجلة “ساينس ديلي”: “الشاي الأخضر مصدر غني بالبوليفينول الذي يقي من أمراض القلب والأوعية الدموية وعوامل الخطر المرتبطة به بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم وخلل شحوم الدم”.

وأضافت: “يتم تخمير الشاي الأسود بالكامل وخلال هذه العملية، تتأكسد مادة البوليفينول إلى أصباغ وقد تفقد آثارها المضادة للأكسدة”.

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الشاي وصحة الشرايين

في عام 2016، أشار باحثون في جامعة كيوتو إلى أن الأنواع الفريدة من مادة البوليفينول الموجودة في الشاي الأخضر قادرة على إنتاج الإيلاستين.

وأوضحت “ساينس ديلي”، أن البروتين الأساسي مسؤول عن إعطاء الشرايين “قوامها القوي والمطاطي”.

وقال أحد الباحثين في الدراسة، هيديتوشي ماسوموتو ، إن “اليابانيين لديهم أطول عمر في العالم، وتشير الدراسات إلى أن 80 في المائة من السكان يشربون الشاي الأخضر يوميًا”.

وأضاف الباحثون أن تناول الشاي الأخضر يمكن أن يكون له دور في منع انفجار الشريان دون تحديد الجرعات المثلى منه.

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