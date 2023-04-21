الجمعة، ١ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
استشاري يفجر مفاجأة بخصوص الشاي الأخضر وعلاقته بالهضم (فيديو)
أول أيام العيد.. هطول أمطار الخير بأحياء جنوب غرب القصيم (فيديو وصور)
لقضاء عيد فطر صحي.. فوائد مذهلة للشاي الأخضر والقرفة
كهرمان مرعش مركز الزلزال المدمر في تركيا.. كارثة جديدة مجددًا (فيديو)
ضربة ثالثة تتلقاها الحكومة البريطانية.. استقالة ثالث وزير بعد اتهامه بالتنمر
عاجل.. بشرى سارة من وزير الداخلية بخصوص هذا الأمر في أول أيام العيد

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

ضربة ثالثة تتلقاها الحكومة البريطانية.. استقالة ثالث وزير بعد اتهامه بالتنمر

ضربة ثالثة تتلقاها الحكومة البريطانية.. استقالة ثالث وزير بعد اتهامه بالتنمر

ضربة ثالثة تتلقاها الحكومة البريطانية.. استقالة ثالث وزير بعد اتهامه بالتنمر
٠٥:٢٤:٢٨ م، الجمعة، ١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢١ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

قدّم  نائب رئيس الوزراء البريطاني دومينيك راب استقالته اليوم الجمعة، بعد اتهامه بالتنمر.

استقالة وزير العدل البريطاني:

وكان تقرير مستقل قد خلُص إلى أن “راب”،  تنمر على موظفين حكوميين في نكسة لرئيس الوزراء ريشي سوناك، الذي كان حليفًا له.

من جهته كتب راب وزير العدل أيضًا في هذه الرسالة الموجهة إلى سوناك  قائلا: “أكتب إليكم للاستقالة من حكومتكم”.

وتابع قائلا : “طلبت هذا التحقيق وتعهدت بالاستقالة إذا ثبتت وقائع التنمر أيا تكن”، مؤكدا “أعتقد أنه من المهم احترام كلمتي”.

ثالث وزير يقدم الاستقالة:

فيما أكدت رئاسة الحكومة أمس الخميس من جديد ، ثقتها الكاملة،  في نائب رئيس الوزراء.

وقالت إنها “تدرس بدقة نتائج التقرير”، حيث يعتبر راب هو ثالث وزير يستقيل من حكومة ريشي سوناك بعد اتهامات عدة.

وكان التحقيق قد بدأ في أعقاب ثماني شكاوى تتعلق بسلوكه عندما كان وزيرا للخارجية أو وزيرا لبريكست أو خلال توليه لفترة قصيرة وزارة العدل.

ونفى دومينيك راب باستمرار هذه الاتهامات التي سممت الحكومة لأشهر وأثارت انتقادات عديدة من المعارضة.

والتقرير الذي قدم أمس الخميس لرئيس الوزراء ولم ينشر “رفض كل الشكاوى باستثناء اثنتين”، كما قال راب في رسالته مؤكدا أنهما “خاطئتان”، مضيفا أن نتائج التحقيق تشكل سابقة خطيرة لسلوك الحكومة.

اقرأ أيضا:

استقالة وزير بريطاني.. سوناك يواجه أول الأزمات

 

 

 

 

الكلمات الدلالية:
استقالة الحكومة البريطانية رئيس الوزراء البريطاني سوناك نائب

مواد ذات صلة

المزيد
بعد إقالة «ماسك» لهم.. 100 مليون دولار تعويضات لـ3 موظفين بـ«تويتر»

بعد إقالة «ماسك» لهم.. 100 مليون دولار تعويضات لـ3 موظفين بـ«تويتر»

٠٢:١٢ ص، السبت، ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢
طفل مسلم كندي على قوائم الممنوعين من السفر

طفل مسلم كندي على قوائم الممنوعين من السفر

٠٢:٤٣ م، السبت، ٠٥ مارس ٢٠١٦
من أجل حياة بلا صدمات ولا صراعات.. إليكم أهم قواعد التخطيط النفسي

من أجل حياة بلا صدمات ولا صراعات.. إليكم أهم قواعد التخطيط النفسي

٠٨:٥٣ ص، الثلاثاء، ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٢
مسؤولة أمريكية: «إيران» تؤجج الحرب في سوريا وعلى «روسيا» مراجعة موقفها

مسؤولة أمريكية: «إيران» تؤجج الحرب في سوريا وعلى «روسيا» مراجعة موقفها

٠٨:٠٠ م، الأربعاء، ١٢ أبريل ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *