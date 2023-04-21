ضربة ثالثة تتلقاها الحكومة البريطانية.. استقالة ثالث وزير بعد اتهامه بالتنمر

تواصل- فريق التحرير:

قدّم نائب رئيس الوزراء البريطاني دومينيك راب استقالته اليوم الجمعة، بعد اتهامه بالتنمر.

استقالة وزير العدل البريطاني:

وكان تقرير مستقل قد خلُص إلى أن “راب”، تنمر على موظفين حكوميين في نكسة لرئيس الوزراء ريشي سوناك، الذي كان حليفًا له.

من جهته كتب راب وزير العدل أيضًا في هذه الرسالة الموجهة إلى سوناك قائلا: “أكتب إليكم للاستقالة من حكومتكم”.

وتابع قائلا : “طلبت هذا التحقيق وتعهدت بالاستقالة إذا ثبتت وقائع التنمر أيا تكن”، مؤكدا “أعتقد أنه من المهم احترام كلمتي”.

ثالث وزير يقدم الاستقالة:

فيما أكدت رئاسة الحكومة أمس الخميس من جديد ، ثقتها الكاملة، في نائب رئيس الوزراء.

وقالت إنها “تدرس بدقة نتائج التقرير”، حيث يعتبر راب هو ثالث وزير يستقيل من حكومة ريشي سوناك بعد اتهامات عدة.

وكان التحقيق قد بدأ في أعقاب ثماني شكاوى تتعلق بسلوكه عندما كان وزيرا للخارجية أو وزيرا لبريكست أو خلال توليه لفترة قصيرة وزارة العدل.

ونفى دومينيك راب باستمرار هذه الاتهامات التي سممت الحكومة لأشهر وأثارت انتقادات عديدة من المعارضة.

والتقرير الذي قدم أمس الخميس لرئيس الوزراء ولم ينشر “رفض كل الشكاوى باستثناء اثنتين”، كما قال راب في رسالته مؤكدا أنهما “خاطئتان”، مضيفا أن نتائج التحقيق تشكل سابقة خطيرة لسلوك الحكومة.

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