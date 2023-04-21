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زلزال بقوة 5.9 ريختر يضرب سواحل إندونيسيا
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زلزال بقوة 5.9 ريختر يضرب سواحل إندونيسيا

زلزال بقوة 5.9 ريختر يضرب سواحل إندونيسيا

زلزال بقوة 5.9 ريختر يضرب سواحل إندونيسيا
٠٤:٥٩:٣٨ م، الجمعة، ١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢١ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي عن وقوع زلزال بقوة 5.9 على مقياس ريختر في بحر مولوكا قبالة سواحل إندونيسيا.

زلزال بقوة 5.9 ريختر في إندونيسيا:

وتم تسجيل الزلزال على مسافة 216 كيلومترا شمال غرب جزيرة تيرنات الإندونيسية التي يبلغ عدد سكانها 101 ألف نسمة، وعلى مسافة 153 كيلومترا شمال غرب مدينة توبيلو بجزيرة هالماهيرا الإندونيسية.

وأوضح المركز أن بؤرة الزلزال كانت على عمق 60 كيلومترا، لكن لم ترد بعد أية معلومات عن وقوع إصابات أو أضرار مادية نتيجة الزلزال.

زلزال آخر:

ويوم الجمعة الماضية أيضا ضرب زلزال بلغت قوته سبع درجات على مقياس ريختر، شمال جزيرة جاوة الإندونيسية وسط مخاوف من حدوث تسونامي.

وأفاد المعهد الأمريكي للجيوفيزياء أن الزلزال وقع على عمق 594 كيلومترًا في البحر، عند الساعة 16:55 بالتوقيت المحلي.

وأوضح أن الزلزال بلغت شدته 7 درجات، وأنه وقع في البحر شمال جزيرة جاوة الإندونيسية.

وحدد المعهد الأمريكي، مركز الزلزال على بعد أكثر من 96 كيلومترًا عن توبان و157 كيلومترًا عن سورابايا المدينة الثانية من حيث عدد السكان في إندونيسيا.

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الكلمات الدلالية:
5.9 ريختر زلزال سواحل إندونيسيا مركز الزلزال

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