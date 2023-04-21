عاجل.. بشرى سارة من وزير الداخلية بخصوص هذا الأمر في أول أيام العيد

تواصل – فريق التحرير:

كشف وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود، أن أعداد المعتمرين والزائرين هذا العام فاقت أعدادهم في الأعوام الماضية بنسبة 25% ،متوقعا زيادة هذه الأعداد في السنوات المقبلة.

وأضاف الوزير، خلال استقباله كبار المسؤولين في وزارة الداخلية وقادة القطاعات الأمنية في مقر الوزارة بمكة المكرمة، أنه مع زيادة الأعداد هناك زيادة في الاحترافية، والاعتماد على التقنية وزيادة في التخطيط المسبق.

جهود رجال الأمن

وثمن الجهود الكبيرة التي بذلها رجال الأمن في موسم العمرة، والتي كان لها بالغ الأثر في تحقيق أمن وسلامة المعتمرين والمصلين والزائرين، لافتًا إلى أن توجيهات القيادة الرشيدة تؤكد على توفير كل ما من شأنه أن يسهم في أداء ضيوف الرحمن مناسكهم بكل يسر واطمئنان.

وخلال اللقاء نقل وزير الداخلية تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وتهنئتهما، لمنسوبي وزارة الداخلية بمناسبة نجاح الخطط الأمنية والتنظيمية لموسم العمرة لهذا العام، وحلول عيد الفطر المبارك.

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