أجمل مناظر العالم.. مشهد من صلاة العيد بقمم جبال فيفا بجازان

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وثقت صورة متداولة، مشهدا من صلاة عيد الفطر المبارك من أعلى قمم جبال فيفا بمنطقة جازان، صباح اليوم الجمعة.

وكان الديوان الملكي قد أوضح مساء أمس، أن المحكمة العليا أعلنت أن اليوم الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك.

ماذا تعرف عن فيفا؟

يذكر أن محافظة فيفاء أو محافظة فيفا هي إحدى محافظات المملكة، وتتبع لإمارة منطقة جازان، جنوب غرب المملكة، وحاضرتها مدينة فيفاء التي تبعد حوالي 100 كم شمال شرق مدينة جيزان، ويتبع المحافظة عدد من القرى والمراكز.

الموقع الجغرافي

تقع فيفاء في الجزء الجنوبي الغربي من السعودية، وتتوسط جبال السروات بين منطقة نجران شرقاً وجيزان غرباً ومنطقة عسير شمالاً والحدود اليمنية جنوباً، وتقع على خط عرض 17 وخط طول 43، ويقدر ارتفاعها عن مستوى سطح البحر بحوالي 2800 – 3000 متر.

المساحة والحدود

تقدر مساحة المحافظة بحوالي 600 كيلو متر مربع تقريباً. ويحيط بمحافظة فيفاء وادي ضمد من الشرق إلى رأس القوس غرباً، ووادي جورا في الشمال والغرب، حيث يلتقيان في نقطة المحة غرب الجبل.

تضاريس فيفاء

يتكون جبل فيفاء من سلسلة من القمم المتفاوتة الارتفاع، أشهرها قمة العبسية ويتموضع الجبل فيما يشبه القوس من الشمال إلى الجنوب، ويحيط به وادي ضمد، من الشرق إلى رأس القوس غرباً ووادي جورى في الشمال والغرب حيث يلتقيان في نقطة المحة غرب الجبل.

وفيفاء وعرة الطرق ولكن هذه الوعورة لم تصمد أمام من استوطنوا هذه المنطقة فبتعاونهم شقوا الطرق في عرض تلك الجبال لتنقلاتهم بمواشيهم من والي الجبل وخلاله، طوعوا الطبيعة لصالحهم فمن حجارته بنوا بيوتهم ولضيق المساحات المسطحة أولاً ولمقاومة العوامل الطبيعية وكذلك للتحصين جعلوا هذه البيوت اسطوانية الشكل وأنشؤوا المدرجات لتحتوي التربة لاستغلالها في الزراعة.

مناخ محافظة فيفاء

المناخ في محافظة فيفاء معتدل تقريباً طوال العام، إلا أنه يميل في الشتاء إلى البرودة في أعالي جبال فيفاء، وإلى الحرارة صيفاً في سفوح تلك الجبال، وتترواح درجة الحرارة في هذه الجبال صيفاً ما بين 16 و28 درجة مئوية تقريباً، وشتاءً ما بين 3 و25 درجة مئوية.

تصل نسبة الرطوبة في الشتاء إلى 50 بالمئة، وصيفاً إلى 30 بالمئة، وبهذا يكون الجو معتدلاً في فصل الصيف، وأقرب إلى البرودة في فصل الشتاء. تكثر الأمطار في فصل الصيف أكثر من أي فصل آخر من فصول السنة، وتكون الأمطار عادة مصحوبة بالعواصف الرعدية، وتترواح نسبة الأمطار ما بين 35 إلى 45 سنتيمتر مكعب في السنة.

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