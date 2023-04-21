أول أيام العيد.. شاب ينهي حياته حرقًا أمام السفارة الأمريكية بعاصمة أوروبية

تواصل- فريق التحرير:

قام شاب، اليوم الجمعة، بإضرام النار في نفسه، أمام مقر السفارة الأمريكية في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن.

شاب يشعل النار في نفسه بالدنمارك:

ونقلت وسائل إعلام عن الشرطة الدنماركية، أنه جرى إخماد النيران، أن الفتى يبلغ من العمر 18 عاما، ولا تعرف حتى الآن دوافعه.

وذكرت شبكة تلفزيون “تي في 2” المحلية، أن الحادثة وقعت عند الساعة 10:30 صباحا بالتوقيت المحلي.

وأفادت وكالة رويترز أن الشرطة رفضت التعليق على الفور على دوافع الرجل للإقدام على إشعال النار في جسده.

وأوضحت وسائل إعلام محلية، أنه أصيب بجروح غير مهددة للحياة بعدما أشعل النار في نفسه أمام مقر السفارة الأمريكية في كوبنهاجن.

شاب تونسي:

وفي يونيه الماضي شهد حي الرياض بمدينة سوسة التونسية، فاجعة بإقدام ثلاثيني على إضرام النار في نفسه، ما أدى إلى تعرضه لحروق خطيرة.

وحسبما ذكرت إعلام تونسية حينها ، قال المدير الجهوي للصحة في سوسة بوجمعة الفوراتي، أنه تم نقل الشاب إلى المستشفى الجامعي سهلول، وإدخاله وحدة الإنعاش بقسم الاستعجالي.

ووصف الفوراتي حالة الشاب بالخطيرة، قائلا :” إنه تعرض لحروق من الدرجة الثالثة في نحو 38 في المئة من جسده، أخطرها على مستوى الرقبة والرأس والصدر”.

ورجّح الموقع أن تكون إشكاليات مادية هي التي دفعته إلى محاولة التخلص من حياته.

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