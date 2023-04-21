بدون تكلف.. طرق بسيطة للوقاية من الإمساك في عيد الفطر

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تغيير العادات الغذائية بعد شهر رمضان يسبب مشاكل معوية، وأبرزها الإمساك، حيث يؤثر على الحياة اليومية للشخص.

ويوصي خبراء تغذية بعدة نصائح طبيعية للوقاية من الإمساك في عيد الفطر، والمساعدة في تسهيل العبور المعوي بشكل سلس.

نصائح للوقاية من الإمساك:

1-احرص على ترطيب جسمك بالمشروبات المناسبة، فمن من الضروري شرب الكثير من الماء كل يوم (1.5 لتر).

2- في الصباح عند الاستيقاظ، تدليك البطن بحركات دائرية صغيرة. سيتم تنفيذ هذه الإيماءات يدوياً أو باستخدام أدوات التدليك المعروضة للبيع في الصيدليات.

3- عدم التأخر عن دخول المرحاض للسماح لجسمك بتحرير نفسه، حتى إذا كنت لا تشعر بالحاجة لذلك.

4- شرب كوب من عصير الحمضيات الطازج مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

5- شرب أمبولة واحدة مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم، قبل وجبات الطعام، لمدة أسبوع.

6- تنصح الجدات أيضاً بخلط ملعقة من زيت الزيتون مع نصف ليمونة وقليل من الملح في الصباح على معدة فارغة.

7- تناول المزيد من الألياف للتخلص من الإمساك أو تجنّب الإصابة بهذه المشكلة، يجب عليك بأي ثمن ضمان التوازن الصحيح لنظامك الغذائي. المفتاح هو تناول الفواكه والخضروات والألياف بشكل عام.

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