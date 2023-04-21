كهرمان مرعش مركز الزلزال المدمر في تركيا.. كارثة جديدة مجددًا (فيديو)

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توفي شخص واحد على الأقل وأصيب 44 آخرون بجروح نتيجة سقوط أسطح المباني على الخيام المحيطة في منطقة بازارجيك في محافظة كهرمان مرعش التركية مركز الزلزال المدمر الذي ضب تركيا في فبراير الماضي.

وفي تفاصيل الحادث، تسببت عاصفة في تدمير حوالي 170 خيمة يعيش فيها متضررون من الزلزال. وحسب المعلومات، فإن هناك 8 ضحايا في المستشفيات في حالة خطيرة.

يذكر أنه في 18 فبراير، تم تسجيل زلزال جديد بالقرب من مدينة كهرمان مرعش، وبلغت قوته 5.2 درجة.

Kahramanmaraş Pazarcık'ta fırtına sonrası oluşan hortum da 2 vatandaş hayatını kaybetti 41 kişi yaralandı 150 cadır kullanılamaz halde çok sayıda kontenyer parçalandı. İşte hortum anı ve dehşet görüntüler…. pic.twitter.com/wmE7tpqUXH — Ferit Demir (@DemirFerit) April 20, 2023

تبرعات المملكة لتركيا وسوريا

يذكر أن حصيلة حملة تبرعات شعبية في المملكة، تجاوزت النصف مليار ريال، لصالح متضرري الزلزال في تركيا وسوريا منذ انطلاقها قبل نحو شهرين.

جاء ذلك بحسب إحصاء لبيانات رقمية تظهرها منصة “ساهم”، بشأن “الحملة الشعبية لإغاثة متضرري الزلزال بسوريا وتركيا”، والتي تحمل شعار “عطاؤكم يخفف عنهم”.

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منصة ساهم

و”الحملة الشعبية لإغاثة متضرري الزلزال بسوريا وتركيا”، أطلقها مركز الملك سلمان للإغاثة في 8 فبراير الماضي.

وذلك بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بتسيير جسر جوي وتنظيم حملة شعبية عبر منصة “ساهم”، لدعم تركيا وسوريا بمواجهة الزلزال الذي ضربهما.

وفي 6 من فبراير الماضي، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزال بقوة 7.7 درجات، أعقبه آخر بقوة 7.6 درجات، تبعهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، مما أسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة.

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