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كهرمان مرعش مركز الزلزال المدمر في تركيا.. كارثة جديدة مجددًا (فيديو)

كهرمان مرعش مركز الزلزال المدمر في تركيا.. كارثة جديدة مجددًا (فيديو)

كهرمان مرعش مركز الزلزال المدمر في تركيا.. كارثة جديدة مجددًا (فيديو)
٠٥:٢٨:٢٩ م، الجمعة، ١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢١ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

توفي شخص واحد على الأقل وأصيب 44 آخرون بجروح نتيجة سقوط أسطح المباني على الخيام المحيطة في منطقة بازارجيك في محافظة كهرمان مرعش التركية مركز الزلزال المدمر الذي ضب تركيا في فبراير الماضي.

وفي تفاصيل الحادث، تسببت عاصفة في تدمير حوالي 170 خيمة يعيش فيها متضررون من الزلزال. وحسب المعلومات، فإن هناك 8 ضحايا في المستشفيات في حالة خطيرة.

يذكر أنه في 18 فبراير، تم تسجيل زلزال جديد بالقرب من مدينة كهرمان مرعش، وبلغت قوته 5.2 درجة.

 

تبرعات المملكة لتركيا وسوريا

يذكر أن حصيلة حملة تبرعات شعبية في المملكة، تجاوزت النصف مليار ريال، لصالح متضرري الزلزال في تركيا وسوريا منذ انطلاقها قبل نحو شهرين.

جاء ذلك بحسب إحصاء لبيانات رقمية تظهرها منصة “ساهم”، بشأن “الحملة الشعبية لإغاثة متضرري الزلزال بسوريا وتركيا”، والتي تحمل شعار “عطاؤكم يخفف عنهم”.

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منصة ساهم

و”الحملة الشعبية لإغاثة متضرري الزلزال بسوريا وتركيا”، أطلقها مركز الملك سلمان للإغاثة في 8 فبراير الماضي.

وذلك بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بتسيير جسر جوي وتنظيم حملة شعبية عبر منصة “ساهم”، لدعم تركيا وسوريا بمواجهة الزلزال الذي ضربهما.

وفي 6 من فبراير الماضي، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزال بقوة 7.7 درجات، أعقبه آخر بقوة 7.6 درجات، تبعهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، مما أسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة.

 

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الكلمات الدلالية:
تركيا زلزال زلزال تركيا كهرمان مرعش

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