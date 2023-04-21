بهجة وفرحة في العيد.. تنمية رفحاء توزع هدايا على الأطفال بالمستشفيات والطرقات (صور)

تواصل – واس:

شاركت جمعية التنمية الاجتماعية بمحافظة رفحاء بالتعاون مع جمعية نماء التطوعية الأطفال فرحة عيد الفطر من خلال توزيع أكثر من 3,000 هدية “عيدية” متنوعة على الأطفال في مستشفى النساء والأطفال برفحاء وبالطرقات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

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أهداف المبادرة

وأوضحت الجمعية أن المبادرة تهدف إلى مشاركة الأطفال في المستشفيات والمجتمع فرحة العيد، ورسم الابتسامة على الوجوه، وإدخال البهجة على النفوس بعيد الفطر المبارك، ولاقت المبادرة أثرًا إيجابيًا كبيرًا على الجميع وخاصة الصغار.

من جانب آخر أكد عدد من التربويين أن للهدايا في العيد قيمة اجتماعية وتربوية، وأثرًا طيبًا في النفوس وخاصة الأطفال، وتعني الكثير لديهم، في ظل الاحتفاء بهذه المناسبة السعيدة، وإشعارهم ببهجة العيد، إضافة إلى أن للهدية وقعًا إيجابيًا كبيرًا على النفوس والسلوك وخاصة الصغار.

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