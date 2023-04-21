الجمعة، ١ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
بهجة وفرحة في العيد.. تنمية رفحاء توزع هدايا على الأطفال بالمستشفيات والطرقات (صور)
بدون تكلف.. طرق بسيطة للوقاية من الإمساك في عيد الفطر
تحذير عاجل من الأرصاد بخصوص سقوط أمطار على هذه المناطق في الـ24 ساعة القادمة
سرقة شحنة ذهب تقدر بالملايين من مطار دولي
“بذل وعطاء”.. فرحة رجال الأمن بعد انتهاء مهمتهم بنجاح خلال عمرة رمضان (فيديو)
بينهم 7 نساء.. مقتل 10 من عائلة واحدة أول أيام العيد بهذه الدولة

الرئيسية

 /

وصـول

 /

بهجة وفرحة في العيد.. تنمية رفحاء توزع هدايا على الأطفال بالمستشفيات والطرقات (صور)

بهجة وفرحة في العيد.. تنمية رفحاء توزع هدايا على الأطفال بالمستشفيات والطرقات (صور)

بهجة وفرحة في العيد.. تنمية رفحاء توزع هدايا على الأطفال بالمستشفيات والطرقات (صور)
٠٤:٠٢:١٣ م، الجمعة، ١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢١ أبريل ٢٠٢٣
0

 

تواصل – واس:

شاركت جمعية التنمية الاجتماعية بمحافظة رفحاء بالتعاون مع جمعية نماء التطوعية الأطفال فرحة عيد الفطر من خلال توزيع أكثر من 3,000 هدية “عيدية” متنوعة على الأطفال في مستشفى النساء والأطفال برفحاء وبالطرقات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

اقرأ أيضا:

“العيد فرحة”.. أفضل أماكن التنزه خلال عيد الفطر في المملكة

أهداف المبادرة

وأوضحت الجمعية أن المبادرة تهدف إلى مشاركة الأطفال في المستشفيات والمجتمع فرحة العيد، ورسم الابتسامة على الوجوه، وإدخال البهجة على النفوس بعيد الفطر المبارك، ولاقت المبادرة أثرًا إيجابيًا كبيرًا على الجميع وخاصة الصغار.

من جانب آخر أكد عدد من التربويين أن للهدايا في العيد قيمة اجتماعية وتربوية، وأثرًا طيبًا في النفوس وخاصة الأطفال، وتعني الكثير لديهم، في ظل الاحتفاء بهذه المناسبة السعيدة، وإشعارهم ببهجة العيد، إضافة إلى أن للهدية وقعًا إيجابيًا كبيرًا على النفوس والسلوك وخاصة الصغار.

اقرأ أيضا:

ولي العهد يؤدي صلاة عيد الفطر مع جموع المصلين بالمسجد الحرام (فيديو وصور)

 

الكلمات الدلالية:
الأطفال العيد المستشفيات تنمية رفحاء عيد الفطر

مواد ذات صلة

المزيد
(ثلاثية السديري) تستضيف لقاءً بعنوان (الدعوة عبر الإنترنت)

(ثلاثية السديري) تستضيف لقاءً بعنوان (الدعوة عبر الإنترنت)

٠٣:٤٨ م، السبت، ٠٧ أبريل ٢٠١٢
رجل أعمال كوري يشهر إسلامه.. و«الثنيان» يلقنه الشهادتين (فيديو)

رجل أعمال كوري يشهر إسلامه.. و«الثنيان» يلقنه الشهادتين (فيديو)

١١:٥٩ م، الأحد، ٣١ يوليو ٢٠١٦
درْس في علوم القرآن للدكتور مساعد الطيار بجامع “راجحي مكة”

درْس في علوم القرآن للدكتور مساعد الطيار بجامع “راجحي مكة”

٠٢:٣٥ م، الخميس، ٢١ أغسطس ٢٠١٤
“بسمة يتيم” برنامج ترفيهي بالدائر بني مالك.. السبت

“بسمة يتيم” برنامج ترفيهي بالدائر بني مالك.. السبت

٠٢:١٦ م، الخميس، ٠٤ سبتمبر ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *