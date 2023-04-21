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“بذل وعطاء”.. فرحة رجال الأمن بعد انتهاء مهمتهم بنجاح خلال عمرة رمضان (فيديو)

“بذل وعطاء”.. فرحة رجال الأمن بعد انتهاء مهمتهم بنجاح خلال عمرة رمضان (فيديو)

“بذل وعطاء”.. فرحة رجال الأمن بعد انتهاء مهمتهم بنجاح خلال عمرة رمضان (فيديو)
٠٣:٤٤:٠٥ م، الجمعة، ١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢١ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو فرحة مجموعة من رجال الأمن في مكة المكرمة بعد صلاة عيد الفطر.

وجاءت الفرحة بين رجال الأمن، عقب انتهاء مهمتهم بنجاح في خدمة ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان.

كما يظهر الفيديو رجال الأمن، وهم يعبرون عن فرحتهم، بنجاح موسم العمرة، وسط أجواء من البهجة والسعادة.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أكدت، نجاح موسم العمرة خلال شهر رمضان المبارك.

من ناحية أخرى أكملت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي استعداداتها لاستقبال المصلين لصلاة عيد الفطر لعام ١٤٤٤هـ.

وجاء ذلك من خلال منظومة عمل متكاملة في تنظيم الدخول والخروج من وإلى المسجد الحرام، وتحديد مسارات ذوي الاحتياجات الخاصة.

فتح أبواب المسجد الحرام :

كما كثفت الرئاسة عمليات التطهير والتعقيم والتشغيل، وفتح أبواب المسجد الحرام وتوزيع عبوات ماء زمزم المبارك على المصليات وفي صحن المطاف والساحات وعلى الزوار بشكل عام، وغيرها من الخدمات التي تشرف عليها الرئاسة.

أعمال التطهير:

وأوضح المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني بن حسني حيدر أن الرئاسة خصصت لأعمال التطهير والتعطير عدة فرق توزع في جميع جنبات المسجد الحرام ومرافقه، وتكثف خدمات السقيا لتوزيع عبوات ماء زمزم المبارك عن طريق الحقائب الخاصة بجانب حافظات زمزم المنتشرة في كافة الأرجاء.

فرق ميدانية

كما خصصت الرئاسة فرقاً ميدانية لاستقبال القاصدين وتوجيههم إلى الأماكن المخصصة لهم وتنظيم عملية دخول وخروج المصلين بالتعاون مع الجهات الأمنية وإرشادهم إلى أماكن المصليات.

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