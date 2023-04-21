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سرقة شحنة ذهب تقدر بالملايين من مطار دولي
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سرقة شحنة ذهب تقدر بالملايين من مطار دولي

سرقة شحنة ذهب تقدر بالملايين من مطار دولي

سرقة شحنة ذهب تقدر بالملايين من مطار دولي
٠٣:٤٤:٥٦ م، الجمعة، ١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢١ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أقدم لصوص على سرقة حاوية شحن محملة بالذهب ومواد أخرى تزيد قيمتها عن 20 مليون دولار كندي (14.8 مليون دولار أمريكي) من مطار بيرسون الدولي في تورونتو.

وعن تفاصيل الحادث، أوضح مفتش شرطة بيل الإقليمي ستيفن دويفستين أن حاوية “عالية القيمة” تم أخذها من منشأة منطقة احتجاز بعد أن تم تفريغها من طائرة مساء الاثنين.

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تفاصيل الحادث

وأضاف: “حسب الإجراءات العادية، تم تفريغ الطائرة ونقل البضائع من الطائرة إلى منشأة شحن، تحتوي الحاوية على شحنة عالية القيمة، كانت تحتوي على الذهب ولكنها لم تكن مقصورة على الذهب، كان هناك بنود أخرى ذات قيمة نقدية”.

وأشار إلى أنه تم على الفور الإبلاغ عن البضائع المفقودة للشرطة بعد وقت قصير، ورفضت الشرطة الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وتابع مفتش شرطة بيل الإقليمي : “لقد مضى ثلاثة أيام، لذا فإن المحققين لدينا يفتحون أعينهم على جميع السبل”.

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