بينهم 7 نساء.. مقتل 10 من عائلة واحدة أول أيام العيد بهذه الدولة

تواصل- فريق التحرير:

أقدم مسلحون في جنوب أفريقيا على مقتل عائلة مكونة من 10 أفراد، اليوم الجمعة، من خلال كمين تم نصبه للعائلة.

مقتل عائلة:

ونقلت وسائل إعلام عن الشرطة اليوم الجمعة أن عشرة أفراد من نفس العائلة، سبعة منهم من النساء ، قتلوا في إطلاق نار جماعي استهدف منزلا لهم.

وأضافت الشرطة أن مسلحين مجهولين نصبوا كمينا لهم في منزل في مدينة بيترماريتسبورغ بإقليم كوازولو ناتال الشرقي.

يذكر أنه يوجد في جنوب إفريقيا أحد أعلى معدلات جرائم القتل في العالم.

عمليات قتل جماعي:

وشهدت السنوات الأخيرة سلسلة من عمليات إطلاق النار الجماعية على العديد من الأشخاص.

وكان ثمانية أشخاص قد قتلوا بالرصاص في حفل يوم ميلاد في مدينة جكيبرها الساحلية الجنوبية في يناير الماضي.

كما قتل 16 شخصا في إطلاق نار جماعي على حانة في بلدة سويتو بجوهانسبرغ عندما فتحت مجموعة من الرجال المسلحين، بعضهم يحمل بنادق، النار على رواد الحانة، وذلك في العام الماضي.

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