اليمن.. مقتل خطيب صلاة العيد في شبوة على يد مسلحين مجهولين

تواصل – فريق التحرير:

اغتال مسلحون مجهولون، صباح اليوم الجمعة، خطيب صلاة العيد في مدينة بيحان بجنوب شرق اليمن، الشيخ عبد الله الباني، عقب انتهائه من الخطبة.

اغتيال خطيب صلاة العيد

وتفصيلا، أوضح وكيل وزارة الإعلام اليمنية محمد قيزان في تغريدة “تم اغتيال خطيب صلاة العيد في مدينة بيحان بمحافظة شبوة الشيخ عبد الله الباني، وسط المصلين بعد أن أكمل خطبة العيد”، ولم يذكر تفاصيل الحادثة.

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ويشغل الشيخ عبد الله الباني منصب المدير العام لمكتب الصحة العامة والسكان في مديرية بيحان، إلى جانب عضويته في حزب التجمع اليمني للإصلاح، الذي يعُدّ أكبر حزب إسلامي باليمن.

وقام مسلحون مجهولون بإطلاق النار على الشيخ الباني فور انتهائه من خطبة العيد وسلامه على المصلين ودعائه لهم.

وأفاد الشهود بأن المسلحين أطلقوا عدة أعيرة نارية على الشيخ الباني عندما همّ بركوب سيارته، فأردوه قتيلا على الفور ولم تتبنّ أيّ جهة يمنية عملية الاغتيال.

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