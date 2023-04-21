في حالات الطوارئ.. أرقام لا غنى عنها في أول أيام العيد

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها قائمة بأرقام التواصل في حالات الطوارئ في أول أيام عيد الفطر المبارك.

وتشمل أرقام الطوارئ بالمملكة

– طوارئ المملكة (بدون شريحة) 112.

– الدفاع المدني 998.

– الإسعاف 997.

– الشرطة 999.

– حوادث المرور 993.

– أمن الطرق 996.

– خفر السواحل 994.

– الكوارث الطبيعية 966.

اقرأ أيضا:

أول أيام عيد الفطر.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

ويمكن الاطلاع على جميع أرقام الطوارئ لجميع الجهات والهيئات والمؤسسات في المملكة من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

أول أيام العيد

وكان الديوان الملكي قد أكد مساء أمس ، أن المحكمة العليا أعلنت أن اليوم الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك.

وجاء في «بيان من الديوان الملكي»

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد:

فقد عقدت دائرة الأهلة في المحكمة العليا جلسة مساء الخميس التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 20 / 4 / 2023 م؛ للنظر فيما يردها حول ترائي هلال شهر شوال لهذا العام 1444هـ، وبعد الاطلاع على جميع ما وردها والنظر فيه وتأمله، ونظراً لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم ( 168 / هـ ) وتاريخ 29 / 8 / 1444هـ أن يوم الخميس 1 / 9 / 1444هـ الموافق 23 / 3 / 2023 م هو غرة شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ، ولأنه قد شهد عدد من الشهود العدول برؤية هلال شهر شوال هذه الليلة، وبناء عليه، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» متفق عليه، فإن الدائرة تقرر: أن يوم غدٍ الجمعة 1 / 10 / 1444هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 21 / 4 / 2023 م هو يوم عيد الفطر المبارك لهذا العام 1444هـ.

والمحكمة العليا إذ تهنئ مقام خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين ــ حفظها الله ــ، وجميع المواطنين والمقيمين والمسلمين بحلول عيد الفطر المبارك، لتسأل الله العلي القدير أن يتقبل من المسلمين صيامهم وقيامهم، وجميع أعمالهم الصالحة، ويصلح ذات بينهم، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، ويحفظ على هذه البلاد أمنها واستقرارها وازدهارها، إنه سبحانه سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،،

اقرأ أيضا:

“العيد فرحة”.. أفضل أماكن التنزه خلال عيد الفطر في المملكة