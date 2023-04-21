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دولة تعلن بيع طائرة رئيسها : سعداء بهذه الخطوة
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دولة تعلن بيع طائرة رئيسها : سعداء بهذه الخطوة

دولة تعلن بيع طائرة رئيسها : سعداء بهذه الخطوة

دولة تعلن بيع طائرة رئيسها : سعداء بهذه الخطوة
٠٢:٣٥:٠٠ م، الجمعة، ١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢١ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت  المكسيك أخيرا بيع طائرتها الرئاسية غير المستخدمة بعد أربع سنوات من محاولات لأجل التخلص منها.

رئيس المكسيك:

وصرح أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الرئيس المكسيكي أمس أن حكومة طاجيكستان اشترت الطائرة مقابل 92 مليون دولار.

وأعرب عن سعادته عقب بيع الطائرة قائلا: “نحن سعداء.. وسوف يتم استخدام أموال بيع الطائرة لبناء مستشفيين في مناطق مكسيكية فقيرة”.

يذكر أن الرئيس المكسيكي لم يستخدم الطائرة ولا مرة منذ تولى المنصب في 2018، وأن الطائرة غير مناسبة بسبب الفقر الذي يضرب البلاد.

كما أنه الطائرات التجارية داخل المكسيك وتقريبا لا يسافر قط إلى الخارج.

وكانت الطائرة قد تم شرؤها بنحو 219 مليون دولار لسلفه إنريكي بينيا نيتو.

وفي أكثر من مرة انتقد الرئيس لعقود من الزمان فساد النخب السياسية، حيث  ذكر في وقت سابق أنه يأمل في بيع الطائرة مقابل 150 مليون دولار على الأقل، انخفاضا من سعر الشراء الأصلي البالغ 218 مليون دولار في عام 2012.

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