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آلاف الوظائف في عدد من الجهات والهيئات الحكومية

آلاف الوظائف في عدد من الجهات والهيئات الحكومية

آلاف الوظائف في عدد من الجهات والهيئات الحكومية
٠٣:٥٣:٣٨ ص، الجمعة، ١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢١ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن حساب الوظائف الحكومية، عبر “تويتر”، تفاصيل آلاف الوظائف الشاغرة في عدد من الجهات والهيئات الحكومية.

تفاصيل الوظائف

وجاءت تفاصل الوظائف كالتالي:

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– نيوم رواتب تصل (9,250) ريال

– قطار المشاعر (7000) وظيفة

– النقابة (بإشراف وزارة الحج)

– مشروع القِديَّة (49) وظيفة

– لين-مكافأة (8,500) ريال

– وزارة الصحة (90) فرصة

– البنك الأهلي (75) وظيفة

– مركز قياس

– وزارة الدفاع

طريقة التقديم:

وأشارت حساب الوظائف الحكومية، إلى أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل الوظائف والتقديم عليها من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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الكلمات الدلالية:
الوظائف الحكومية فرص وظائف وظائف شاغرة

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