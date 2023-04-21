آلاف الوظائف في عدد من الجهات والهيئات الحكومية
تواصل – فريق التحرير:
أعلن حساب الوظائف الحكومية، عبر “تويتر”، تفاصيل آلاف الوظائف الشاغرة في عدد من الجهات والهيئات الحكومية.
تفاصيل الوظائف
وجاءت تفاصل الوظائف كالتالي:
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– نيوم رواتب تصل (9,250) ريال
– قطار المشاعر (7000) وظيفة
– النقابة (بإشراف وزارة الحج)
– مشروع القِديَّة (49) وظيفة
– لين-مكافأة (8,500) ريال
– وزارة الصحة (90) فرصة
– البنك الأهلي (75) وظيفة
– مركز قياس
– وزارة الدفاع
طريقة التقديم:
وأشارت حساب الوظائف الحكومية، إلى أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل الوظائف والتقديم عليها من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
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