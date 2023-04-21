آلاف الوظائف في عدد من الجهات والهيئات الحكومية

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أعلن حساب الوظائف الحكومية، عبر “تويتر”، تفاصيل آلاف الوظائف الشاغرة في عدد من الجهات والهيئات الحكومية.

تفاصيل الوظائف

وجاءت تفاصل الوظائف كالتالي:

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– نيوم رواتب تصل (9,250) ريال

– قطار المشاعر (7000) وظيفة

– النقابة (بإشراف وزارة الحج)

– مشروع القِديَّة (49) وظيفة

– لين-مكافأة (8,500) ريال

– وزارة الصحة (90) فرصة

– البنك الأهلي (75) وظيفة

– مركز قياس

– وزارة الدفاع

طريقة التقديم:

وأشارت حساب الوظائف الحكومية، إلى أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل الوظائف والتقديم عليها من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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