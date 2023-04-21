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احذر ضوضاء وسائل النقل.. تعرضك للإصابة بمرض قاتل؟

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احذر ضوضاء وسائل النقل.. تعرضك للإصابة بمرض قاتل؟

احذر ضوضاء وسائل النقل.. تعرضك للإصابة بمرض قاتل؟

احذر ضوضاء وسائل النقل.. تعرضك للإصابة بمرض قاتل؟
٠٣:٢٢:٥٨ ص، الجمعة، ١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢١ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

كشفت دراسات حديثة أن العوامل البيئية مثل تلوث الهواء أو الضوضاء الناتجة من وسائل النقل والمواصلات، لها آثار ضارة بالصحة العامة للأفراد.

الإصابة بأمراض القلب:

وأوضحت الدراسة أنها تعرضهم لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وكان موقع ميديكال إكسبريس البريطانى، ذكر أن باحثين من المعهد السويسرى للصحة الاستوائية والعامة (TPH)، أجرى أبحاثا لتقييم العلاقة بين ضوضاء النقل وإنهاء الحياة فى سويسرا.

وفي التفاصيل فقد وجدت الدراسة أن التعرض لضوضاء النقل فى المنزل كانت مرتبطة به زيادة مخاطر الوفاة عن طريق التخلص من الحياة.

ونقلت أيضا عن المؤلف الأول للدراسة، ان الضوضاء تزيد من العبء العقلى على الفرد، وتساهم فى تطور الاضطرابات النفسية أو تفاقم الحالات الموجودة مسببة حالات التخلص من الحياة.

فيما أفادت باحثة سويسرية أخرى أن الضوضاء تؤثر على:

-الصحة العقلية فى اضطراب النوم.

– زيادة مستويات هرمونات التوتر.

التغيرات في وظائف المخ.

الشعور بفقدان السيطرة.

كما أكدت الدراسة أهمية معالجة آثار الضوضاء النقل وتلوث الهواء فى التخطيط الحضرى وسياسات الصحة العامة.

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الكلمات الدلالية:
الضوضاء بريطانيا مرض قاتل وسائل النقل

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