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بينهم ترامب وبيل جيتس.. مشاهير يخسرون “علامة التوثيق” الزرقاء
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بينهم ترامب وبيل جيتس.. مشاهير يخسرون “علامة التوثيق” الزرقاء

بينهم ترامب وبيل جيتس.. مشاهير يخسرون “علامة التوثيق” الزرقاء

بينهم ترامب وبيل جيتس.. مشاهير يخسرون “علامة التوثيق” الزرقاء
٠٣:٤٠:٣٤ ص، الجمعة، ١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢١ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

خسر عدد كبير من المشاهير علامة التوثيق على حساباتهم الشخصية، مثل مؤسس مايكروسوفت بيل جيتس، والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ومشاهير آخرين.

ميزة مدفوعة

وتحولت علامة التوثيق من كونها دليلاً على الشخصية الحقيقية لحامل الحساب الموثق، إلى ميزة مدفوعة ضمن باقة خدمة “تويتر بلو”، التي تتكلف 8 دولارات شهرياً.

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نظام التوثيق 

وأطلقت تويتر نظام التوثيق للحسابات الشخصية منذ 2009، بعد أن تعرض مدرب فريق سانت لويس كاردينالز الأميركي للبيسبول، لانتحال صفته عبر إنشاء شخص مجهول حساباً مزيفاً باسمه على منصة التغريدات.

ورفع المدرب دعوى قضائية ضد تويتر وطالب بتعويض يُقدر بملايين الدولارات. وتوصلت المنصة إلى تسوية تضمنت تعديلات جذرية لحماية المستخدمين، ومن بين هذه التعديلات نظام توثيق الحسابات.

الذكاء الاصطناعي 

وفي سياق مواز، كشف الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، عن خططه لإطلاق نسخته الخاصة من روبوت المحادثة بذكاء اصطناعي، والذي سيطلق عليه اسم “تروث جي بي تي”.

ويهدف ماسك من إطلاق منصته الجديدة للذكاء الاصطناعي إلى أن تصبح منافسة لروبوت الدردشة المثير للجدل “تشات جي بي تي”.

الكلمات الدلالية:
إيلون ماسك بيل جيتس تويتر دونالد ترامب علامة التوثيق الزرقاء

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