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4 محطات تنقل المصلين إلى المسجد النبوي لأداء صلاة العيد

4 محطات تنقل المصلين إلى المسجد النبوي لأداء صلاة العيد

4 محطات تنقل المصلين إلى المسجد النبوي لأداء صلاة العيد
٠٣:١٨:١١ ص، الجمعة، ١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢١ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

حدّدت هيئة تطوير المدينة المنورة أربع محطات لنقل المصلين إلى المسجد النبوي الشريف لأداء صلاة العيد غداً، وذلك امتداداً لخدمات النقل الترددي لشهر رمضان وعيد الفطر المبارك.

ابتداءً من الساعة الثانية صباحاً

وتنطلق حافلات مشروع النقل الترددي ابتداءً من الساعة الثانية صباحاً من محطات الإستاد الرياضي، ودرة المدينة، وسيد الشهداء، وحي الخالدية لنقل المصلين من الأهالي والزائرين إلى المسجد النبوي “ذهاباً وعودة”.

هيئة تطوير المدينة المنورة

وحقق المشروع الذي تشرف على تنفيذه هيئة تطوير المدينة المنورة والشركة الناقلة نجاحاً لافتاً للعام الثاني على التوالي، وساهم في توسيع دائرة المستفيدين من خدمات النقل العام في المدينة المنورة، وتعزيز الانسيابية المرورية في الشوارع الرئيسية، وخفض مستوى التلوث البيئي الناجم عن انبعاثات عوادم المركبات في الشوارع والمناطق المحيطة بالمنطقة المركزية، وصولاً إلى رفع جودة مشاريع النقل وتحسين جودة الحياة لسكان وزوار مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

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الكلمات الدلالية:
المسجد النبوي امانة المدينة المنورة صلاة العيد عيد الفطر محطات النقل

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