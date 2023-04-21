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بعد اتهامهم بقتل 11 مسلمًا.. محكمة هندية تبرئ 69 متطرفًا بينهم وزيرة سابقة

بعد اتهامهم بقتل 11 مسلمًا.. محكمة هندية تبرئ 69 متطرفًا بينهم وزيرة سابقة

بعد اتهامهم بقتل 11 مسلمًا.. محكمة هندية تبرئ 69 متطرفًا بينهم وزيرة سابقة
٠٣:١٨:٠٢ ص، الجمعة، ١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢١ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

برّأت محكمة هندية، أمس الخميس، 69 هندوسياً بمن فيهم وزيرة سابقة من حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم من قتل 11 مسلماً.

جاء ذلك خلال أعمال عنف طائفية في ولاية جوجارات الغربية عام 2002، فيما تعتزم هيئة الدفاع عن تقديم طعن على قرار المحكمة.

جرائم قتل طائفية

عمليات القتل الطائفية بحق المسلمين، وقعت في أحمد آباد في 28 فبراير عام 2002، بعد يوم من اشتعال النار في قطار يقل زواراً من الهندوس، مما أدى إلى واحدة من أسوأ حالات اندلاع العنف لأسباب تتعلق بالدين في الهند.

واتُهم ما مجموعه 86 هندوسياً بارتكاب أعمال قتل في منطقة نارودا جام في أحمد آباد. وتوفي 17 من المتهمين، الذين أطلق سراحهم جميعاً بكفالة، في أثناء المحاكمة.

وأقدم حشد من الهندوس على تسلق الجدار الخارجي لمنطقة جولبارج السكنية في أحمد آباد، قبل أن يحرقوا المنازل التي حوصرت داخلها عائلات مسلمة. واحترق نساء وأطفال حتى الموت.

مذبحة بحق المسلمين

وهزت هذه المذبحة التي تُعد واحدة من أفظع المذابح في الهند في وقت كان رئيس الوزراء الحالي ناريندرا مودي يتولى فيه قيادة الولاية.

وينفي مودي ارتكابه أي خطأ، وخلصت لجنة عينتها المحكمة العليا عام 2013 للتحقيق في الأحداث إلى عدم وجود أدلة كافية لملاحقته قضائياً.

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الكلمات الدلالية:
الهند جرائم قتل طائفية جوجارات مسلمو الهند

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