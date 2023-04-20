تعرف على سنن صلاة عيد الفطر المبارك؟

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ينبغي على المسلم أن يحرص على اتباع هدي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى.

الحرص على الصلاة

ومن سنن عيد الفطر المبارك، أن يحرص المسلم على صلاة العيد، وهي فرض كفاية وأن يأخذ زينته فيها ويلبس أحسن ملابسه.

لبس أحسن الثياب

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على التجمل ولبس أحسن ملابسه يومي العيدين.

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تناول التمرات وتراً

والسنة أن يأكل تمرات وترًا قبل ذهابه لمصلى العيد، وأن يذهب لمصلى العيد من طريق ويعود لبيته من طريق آخر كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وكان الديوان الملكي قد أوضح مساء أمس الخميس، أن المحكمة العليا أعلنت أن اليوم الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك.

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