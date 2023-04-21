نصف مليار ريال ريال استفاد منها مستحقو الضمان الاجتماعي عبر خدمة “زكاتي”

تواصل – واس:

شهدت خدمة “زكاتي” التي تُقدمها وتُشرف عليها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تفاعلًا واسعًا لدى الأفراد، وذلك بإخراج الزكاة من خلال هذه الخدمة الرقمية.

الدفع الآمن

و تتيح الخدمة حساب وإخراج الزكاة من خلال طرق الدفع الآمنة والموثوقة في البنوك، عبر خدمات سداد و”Apple Pay” ومدى، وغيرها من الطرق الآمنة التي تضمن سرعة ومرونة تنفيذ إيصال الزكاة للفئات المستحقة.

الفئات المستحقة

وكذلك إمكانية اختيار الفئات المستحقة من المسجلين في الضمان الاجتماعي، والتي من أبرزها، الأُسر أشد حاجة للسكن، أُسر المطلقات، أُسر السجناء، وغيرها من الفئات المستحقة، مؤكدةً أن الخدمة يُشرف عليها متخصصون في فقه ومحاسبة الزكاة.

وأوضحت الهيئة أن الزكوات الواردة عبر خدمة “زكاتي” منذ إطلاقها بلغت حتى الآن أكثر من 492 مليون ريال، استفاد منها مستحقو الضمان الاجتماعي المسجلين لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بمختلف فئاتهم.

حيث يتم توجيه جميع المبالغ الواردة مباشرةً للفئات المختارة من خلال تطبيق “زكاتي” للهواتف الذكية، أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالخدمة (zakaty.gov.sa).

حساب الزكاة

وتوفر خدمة زكاتي المتاحة للأفراد “اختياريًا” إمكانية حساب الزكاة الواجب إخراجها بمختلف أنواعها، يشمل ذلك:

– الأموال

– الذهب والفضة

– الأسهم

– الصناديق الاستثمارية

– العقارات

وغيرها.

مع خاصية إصدار فاتورة للعملية، بالإضافة إلى توفر خاصية التذكير بمواعيد الزكاة، وخاصية حساب زكاة الذهب بحسب درجة نقائه عبر خوارزمية معينة، حيث ترتبط خدمة “زكاتي” بالأسعار العالمية للذهب والفضة.