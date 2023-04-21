“العيد فرحة”.. أفضل أماكن التنزه خلال عيد الفطر في المملكة

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“للمسلم فرحتان.. فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه”، واليوم هو عيد الفطر المبارك فرحة المسلمين، لذلك يحرص العديد على التنزه رفقة العائلة بعد زيارة الأهل والأقارب.

وتتنوع أماكن الخروج لقضاء العيد في كافة مناطق ومدن المملكة، ولذلك سنستعرض أهم المناطق المميزة بأغلب مناطق المملكة.

المتنزهات الطبيعية

تضم المنتزهات الطبيعية في مختلف مناطق المملكة، الكثير من الحدائق التي تحوي العديد من المرافق الممتعة للعائلات من جلسات وألعاب ومماشي وغيرها الكثير.

وتعتبر المنتزهات الطبيعية متنفسا للكثيرين لقضاء إجازة العيد، وقد اهتمت المملكة منذ سنوات بإقامة العديد من المنتزهات على أعلى مستوى جمالي ومزود بكافة أنواع الرفاهية.

الشاليهات والاستراحات

وهي أحد الأماكن المفضلة لقضاء وقت الإجازة من خلال الذهاب إلى الشاليهات والاستراحات المطلّة على البحر في مختلف مناطق المملكة، والتي انتشرت بشكل واسع في الآونة الأخيرة.

التخييم

تفضل بعض العائلات الاستمتاع في المناطق البرية وقضاء أجواء رائعة خلال عطلة عيد الفطر، فتختار الذهاب إلى بعض إلى المخيمات في المناطق الصحراوية والجبلية للاستمتاع بالرياضات البرية.

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الشواطئ

تعد الشواطئ من أهم الوجهات التي تبحث عنها العائلات في أيام الإجازات والأعياد، وتستقبل شواطئ المملكة الكثير من الأسر خاصة التي لديها أطفال ومن أصحاب الدخل المحدود، وتقام العديد من الفعاليات الممتعة للأسرة في الأعياد والتي تضم عروض الألعاب النارية وغيرها.

أماكن يمكن قضاء عطلة العيد بها

وتحتوي المملكة على العديد من الأماكن الترفيهية التي يمكن قضاء أيام عطلة العيد فيها، وهي متنوعة في أرجاء المملكة من الرياض إلى جدة نستعرض أبرزها.

1- سفوري لاند

هي عبارة عن مدينة ألعاب ترفيهية توجد داخل مركز تجاري بالرياض، وهي من أكثر المناطق متعة للأطفال وتضم مجموعة كبيرة من الألعاب والمغامرات مثل مسرح البعد الخامس، والطبق الطائر، والقطار السريع، وصالات التزلج على الجليد.

2- متروبوليس

تحتوي هذه المدينة على عدد كبير من الألعاب الترفيهية بسبب مساحتها الكبيرة وتوفر ألعاب التسلق والمهارات الرياضية والسينما رباعية الأبعاد.

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3- عالم جمولي

يعتبر هذا المكان هو الاختيار الأمثل والأفضل للأطفال، لأنه ليس مجرد مكان يلهو فيه الطفل ولكنه يقوم بتعليم الأطفال الطموحين ويساعدهم في تحديد أهدافهم من خلال التجربة الواقعية.

4- المتحف الوطني بالرياض

يحكي هذا المتحف تاريخ المملكة بشكل مرتب ومسلسل ويتكون من ثماني قاعات عرض رئيسية، مرتبة ضمن تسلسل تاريخي مضطرد حول تاريخ المملكة، يصل إليها الزائر بحسب تصميم معماري، يراعي ترتيبها الزمني.

5- مدينة الدرعية بالرياض

يقصد هذه المدينة هواة الآثار والمناطق الأثرية، وبالطبع لن يجدوا أفضل من مدينة الدرعية، وتقع المدينة على بعد 20 كيلو متراً من وسط الرياض.

6- منطقة البلد القديمة في جدة

تجمع هذه البلد عدد من المباني القديمة وتقدم الطعام التقليدي والشهي، وتسوق للمنتجات المحلية والعالمية إلى جانب الملابس والمجوهرات والأدوات ‏المنزلية وغيرها، مما يجعل المنطقة ملائمة لكل من يحب التسوق والترفيه .

7- غواصين بحر الصحراء في جدة

المكان الأنسب لعشاق ومحبي رياضة الغطس المليئة بالإثارة والتشويق، وهو عبارة عن منتجع يتيح للباحثين عن متعة ‏الغوص الفرصة الأنسب للوصول إلى عُمق 30 متراً في أعماق البحر الأحمر.

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8- بحيرة سد أبها

يقصدها الزائرون ويعتبرونها أحد أفضل الأماكن الممكن زيارتها في كل وقت وخصوصاً في عطلة العيد، لأنها تعطيهم فرصة التجول حول البحيرة وفي الحديقة، ويتناولون العشاء في فندق قصر أبها الفاخر.

9- الجبل الأخضر في أبها

هو أحد التلال المطلة على المدينة وهو يقع وسط أبها، وعندما يضاء في الليل يصبح منظره جذاباً للزوار، ولهذا يوجد أعلى الجبل مطعم ومقهى وبالإضافة إلى متجر للهدايا التذكارية.

10- شاطئ الغروب بالمنطقة الشرقية

يتميز هذا الشاطئ باحتوائه على حديقة مائية كبيرة وصالة للبولينغ، ولهذا فهو أكثر مكان يفضل الذهاب إليه كما أنه يوجد العديد من المطاعم المتاحة على طول كورنيش الخبر.

أماكن أخرى للتنزه

– حدائق التنهات بالرياض

– دومة الجندل في الجوف

– شرم أبحر في جدة

– منتزه وادي لجب بمدينة جازان

– وادي الطوقي بالرياض.

– حدائق نورا .

– واحة الأحساء.

– جزيرة فرسان بمنطقة جازان.

– جبل اللوز بمنطقة تبوك بجوار الحدود الأردنية.

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