احذر الشكولاتة والكافيين.. أسباب التلبك المعوي خلال أيام العيد
تواصل- فريق التحرير:
التلبك المعوي هو اضطرابات وتشنجات تصيب الجهاز الهضمي بعد الأكل أو الشرب لا تستمر طويلا ولا تسبب خطرا.
أسباب التلبك المعوي:
وحذرت وزارة الصحة من التلبك المعوي خلال أيام العيد، والذي يحدث عادةً بسبب:
-الإفراط في تناول الطعام.
– الإكثار من الشكولاتة والكافيين.
– الاستلقاء مباشرة بعد الأكل.
أعراض التلبك المعوي:
ـ حرقة في المعدة
ـ تجشؤ وغازات
ـ الإمساك
ـ ألم في البطن
ـ الشعور بالغثيان أو الامتلاء أو الانتفاخ
ـ الشعور بمذاق مر وحار في الفم
الوقاية منه:
ـ تجنب الإفراط في تناول الطعام
ـ ابتعد عن التدخين
ـ كُلْ بهدوء
ـ لا تستلقي مباشرة بعد الأكل
ـ تجنب الأطعمة الدهنية والحارة
ـ لا تمارس الرياضة بمعدة ممتلئة
ـ قلل من الكافيين والشوكلاتة والمشروبات الغازية
اقرأ أيضا:
نصائح صحية لتجنُّب مشاكل «التلبك المعوي» خلال أيام العيد