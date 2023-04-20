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احذر الشكولاتة والكافيين.. أسباب التلبك المعوي خلال أيام العيد
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احذر الشكولاتة والكافيين.. أسباب التلبك المعوي خلال أيام العيد

احذر الشكولاتة والكافيين.. أسباب التلبك المعوي خلال أيام العيد

احذر الشكولاتة والكافيين.. أسباب التلبك المعوي خلال أيام العيد
٠١:٣٦:٠٣ ص، الجمعة، ١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢١ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

التلبك المعوي هو اضطرابات وتشنجات تصيب الجهاز الهضمي بعد الأكل أو الشرب لا تستمر طويلا ولا تسبب خطرا.

أسباب التلبك المعوي:

وحذرت وزارة الصحة من التلبك المعوي خلال أيام العيد، والذي يحدث عادةً بسبب:

-الإفراط في تناول الطعام.

– الإكثار من الشكولاتة والكافيين.

– الاستلقاء مباشرة بعد الأكل.

أعراض التلبك المعوي:

ـ حرقة في المعدة

ـ تجشؤ وغازات

ـ الإمساك

ـ ألم في البطن

ـ الشعور بالغثيان أو الامتلاء أو الانتفاخ

ـ الشعور بمذاق مر وحار في الفم

الوقاية منه:

ـ تجنب الإفراط في تناول الطعام

ـ ابتعد عن التدخين

ـ كُلْ بهدوء

ـ لا تستلقي مباشرة بعد الأكل

ـ تجنب الأطعمة الدهنية والحارة

ـ لا تمارس الرياضة بمعدة ممتلئة

ـ قلل من الكافيين والشوكلاتة والمشروبات الغازية

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الكلمات الدلالية:
أيام العيد التلبك المعوي الشكولاتة والكافيين حرقة في المعدة وزارة الصحة

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