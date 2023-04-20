تنفجر تلقائيًا.. الدفاع المدني يوجه تحذيرًا بشأن استخدام الألعاب النارية 

تواصل – فريق التحرير:

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من مخاطر الألعاب النارية والمفرقعات، لما لها من مخاطر محتملة على مستخدميها، سواء في المنازل، أو الاستراحات، أو الأماكن العامة.

الأمن والسلامة

وأوضحت المديرية أن العديد من الألعاب النارية تفتقر إلى مقومات الأمن والسلامة، مما يجعلها عرضة للانفجار تلقائيًا في حال تعرضها لدرجات الحرارة العالية أو الاحتكاك بالأسطح الخشنة أو الضغط عليها، حسب “واس”.

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المدينة المنورة

من ناحية أخرى، تواصل أمانة المدينة المنورة، استعداداتها لإقامة احتفال الأهالي بعيد الفطر المبارك لهذا العام 1444هـ، الذي سيقام ثالث أيام العيد بحديقة الملك فهد.

ويضم جملة من الأنشطة والبرامج التي تتنوع ما بين العروض الترفيهية والفنون الشعبية، والعروض الحية، بالإضافة إلى منطقة ألعاب الأطفال وأكشاك الحرفيين ومنطقة الطعام وغيرها الكثير من الفعاليات التي تسمح لأهالي المدينة وزائريها والمقيمين فيها بقضاء وقت ممتع في هذه المناسبة السعيدة.

وعملت الأمانة على إعداد برنامج متكامل يراعى فيه تضمين العديد من الفقرات والبرامج المتنوعة، التي تستهدف جميع شرائح المجتمع بمختلف فئاته العمرية، وفق مفهوم المشاركة المجتمعية الذي يعتمد على منهجية التفاعل المباشر والمستمر مع المجتمع، وإبراز الثقافة المدينية، وتفعيل الشراكات مع كافة القطاعات ذات العلاقة، تحقيقاً لمبدأ التكامل الجوهري في مثل هذه المناسبات الاجتماعية.