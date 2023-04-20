صدرت قبل 3 قرون.. توقف صدور أقدم صحيفة في العالم

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بعد أن استمرت قرابة 320 عاما، توقف في النمسا إصدار النسخة الورقية لأقدم صحيفة يومية في العالم Wiener Zeitung، قبل أيام من الذكرى الـ320 عاما لإصدار النسخة الأولى منها.

توقف إصدار أقدم صحيفة:

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية، فقد قررت الحكومة وقف إصدار النسخة المطبوعة للصحيفة النمساوية العريقة التي تعتمد على أموال دافعي الضرائب في نهاية يونيو القادم.

وأوضحت أنه سيتم إطلاق موقع الصحيفة الجديد على شبكة الإنترنت في مطلع يوليو القادم، في إطار إعادة هيكلة الصحيفة وتطوير أنشطتها.

ونوهت أن سبب تحول الصحيفة اليومية إلى الفضاء الافتراضي، يعود إلى إنهاء العمل بقانون نشر الإعلانات الإلزامية الخاصة بالميزانيات العمومية والبيانات والتقارير المالية السنوية للشركات والمنشورات الإلزامية الأخرى في الصحيفة الرسمية.

من جانبها قررت الحكومة أن تلعب “صحيفة فيينا” التي صدرت نسختها الورقية الأولى في أغسطس 1703، دورا مهما في التدريب العملي للصحفيين والإعلاميين، وتوفير المحتويات الإعلامية للوزارات والمؤسسات العامة.

يأتي هذا بالتزامن مع إنشاء منصة إعلامية كبيرة للصحيفة اليومية على شبكة الإنترنت.

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